他從苗栗到嘉義求學 因緣際會愛上調酒闖出一片天
25歲阿德是苗栗人，大學時讀嘉義大學，在學長帶領下，開始產生對調酒的興趣，畢業後曾在嘉義市經營酒吧，但始終難忘對民雄感情，今年4月選擇在民雄市場內開設酒吧，「創業容易，更難是守成」，他說，調酒師最重要的和客人溝通。
阿德大學二年級時因學長邀約成立調酒工作室，從此踏上調酒路，中文系畢業的他說，「從沒想過有天踏上調酒這條路」，大學時期開始學習調酒，後來輾轉嘉義市酒吧學習，累積經驗。
阿德開設酒吧名為BAR DOOR TO THE PAST，他回憶，當時中正大學「重構大學路計畫」在民雄市朝曾辦過老照片展，當時印象深刻，跟原本從事布莊的房東承租那棟建築，每個月約1萬房租，經評估也在可接受範圍內。
阿德說，民雄市場歷史悠久也是許多在地人回憶，DOOR TO THE PAST 也象徵一種時空交錯，就讀民雄校區期間在地有名有許多感情，喜歡民雄悠閒步調和濃濃的人情味，也才會選擇回到民雄。
作為調酒師最大困難？阿德說，常須迎合客人口味，但又不能被牽著鼻子走，調酒師通常都有自己主見，想像力豐富，也因此好的調酒師需要適度與客人溝通，彼此間取得好的平衡。
經營酒吧又是另門學問，阿德說，創業容易但最難的是守成，如何香火延綿是每個經營者的必修，最重要的是「莫忘初衷」，始終不忘記當初如何踏上這條路，每個調酒師通常追求有趣、複雜和好喝，他將好喝放在首位，與客人間相互配合尊重，全力調出每杯完美的調酒。
BAR DOOR TO THE PAST每周二休息，每天晚間7點開始營業，隱藏版咖喱飯每周限定5份，但須提前40分鐘預約「可遇不可求」，酒吧也不歡迎四人以上團客，採日式風格經營，環境優雅舒適，不接受預約。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
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