他從苗栗到嘉義求學 因緣際會愛上調酒闖出一片天

聯合報／ 記者莊祖銘／嘉義即時報導
阿德經營酒吧，每杯調酒都用心製作。記者莊祖銘／攝影
阿德經營酒吧，每杯調酒都用心製作。記者莊祖銘／攝影

25歲阿德是苗栗人，大學時讀嘉義大學，在學長帶領下，開始產生對調酒的興趣，畢業後曾在嘉義市經營酒吧，但始終難忘對民雄感情，今年4月選擇在民雄市場內開設酒吧，「創業容易，更難是守成」，他說，調酒師最重要的和客人溝通。

阿德大學二年級時因學長邀約成立調酒工作室，從此踏上調酒路，中文系畢業的他說，「從沒想過有天踏上調酒這條路」，大學時期開始學習調酒，後來輾轉嘉義市酒吧學習，累積經驗。

阿德開設酒吧名為BAR DOOR TO THE PAST，他回憶，當時中正大學「重構大學路計畫」在民雄市朝曾辦過老照片展，當時印象深刻，跟原本從事布莊的房東承租那棟建築，每個月約1萬房租，經評估也在可接受範圍內。

阿德說，民雄市場歷史悠久也是許多在地人回憶，DOOR TO THE PAST 也象徵一種時空交錯，就讀民雄校區期間在地有名有許多感情，喜歡民雄悠閒步調和濃濃的人情味，也才會選擇回到民雄。

作為調酒師最大困難？阿德說，常須迎合客人口味，但又不能被牽著鼻子走，調酒師通常都有自己主見，想像力豐富，也因此好的調酒師需要適度與客人溝通，彼此間取得好的平衡。

經營酒吧又是另門學問，阿德說，創業容易但最難的是守成，如何香火延綿是每個經營者的必修，最重要的是「莫忘初衷」，始終不忘記當初如何踏上這條路，每個調酒師通常追求有趣、複雜和好喝，他將好喝放在首位，與客人間相互配合尊重，全力調出每杯完美的調酒。

BAR DOOR TO THE PAST每周二休息，每天晚間7點開始營業，隱藏版咖喱飯每周限定5份，但須提前40分鐘預約「可遇不可求」，酒吧也不歡迎四人以上團客，採日式風格經營，環境優雅舒適，不接受預約。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

阿德4月起在民雄市場內經營酒吧，晚間人潮總絡繹不絕。記者莊祖銘／攝影
阿德4月起在民雄市場內經營酒吧，晚間人潮總絡繹不絕。記者莊祖銘／攝影
阿德經營酒吧，每杯調酒都用心製作。記者莊祖銘／攝影
阿德經營酒吧，每杯調酒都用心製作。記者莊祖銘／攝影

嘉義 創業

延伸閱讀

植物人已等4年！ 嘉義創世僅22床卻有4百人需求

大林鎮長簡志偉更一審無罪 宣布參選嘉義縣長

北京「天堂超市酒吧」爆發本土群聚感染 吊照刑偵

台南藍晒圖調酒師獲國際大賽冠軍 以珍珠奶茶為靈感

相關新聞

月嫂素質不一 收費不透明糾紛多

台南市議員呂維胤昨質詢指出，台南總人口數連續5年負成長，去年生育率則不到千分之5.8，六都倒數第一，其中到宅照護月嫂收費...

他從苗栗到嘉義求學 因緣際會愛上調酒闖出一片天

25歲阿德是苗栗人，大學時讀嘉義大學，在學長帶領下，開始產生對調酒的興趣，畢業後曾在嘉義市經營酒吧，但始終難忘對民雄感情...

台南新營轉運站 統聯下周一起全進駐

統聯客運台南新營站將撤除，下周一起統聯所有國道路線將全部改由1公里外的新營轉運站上下車，台南市交通局說，目前和欣客運仍維...

雲縣夜市攤商 發1800元紓困金

雲林縣有3200家零售市場業者及夜市攤商，2年多來受疫情影響，生意慘澹，業者指出，今年雖沒3級警戒，來客數比去年回升約2...

嘉北國小地下停車場 動土

嘉義市嘉北國小周邊車位難尋，市府爭取前瞻計畫補助利用操場興建2層地下停車場，昨天動土，預計後年8月完工，市府指出，規畫2...

台塑又送大紅包來了 貧困學生爭取獎學金自付補習費

台塑企業辦理「王詹樣基金會-麥寮、台西鄉子弟獎助學金」已18年，凡設籍在麥寮、台西鄉的高中及大學學生都可申請，今年在6月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。