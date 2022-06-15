嘉市認證10家「寵物友善空間」 毛小孩擁專屬餐具
打造寵物友善空間，嘉義市政府推出「寵物友善空間」認證標章，今宣布已有貳樓餐廳、冠閣大飯店、愛木村地方文化館等10間加入，提供寵物專用餐具、寵物餐、防汙墊、寵物奔跑空間等，市長黃敏惠說，另在彌陀路動保園區旁的綠映水漾公園，會打造「寵物公園」，預計下半年發包。
建設處表示，10家「寵物友善空間」有貳樓餐廳、米克斯寵物友善餐廳、Nonamelab、冠閣大飯店、培菓寵物店、愛木村地方文化館、Manners Club、兩顆蛋、朱家麻花捲-12號、睦鄰咖啡。
黃敏惠今替貳樓餐廳掛上寵物友善空間的標章，並牽毛孩和來賓進入餐廳體驗，毛小孩依偎坐在旁邊，享受嫩炒雞蛋、飲水；市府解釋，寵物友善服務提供包括可落地寵物專用餐具、寵物飲水、寵物餐、防汙墊、寵物奔跑空間等。
黃敏惠說，城市發展中，動物友善也是重要的指標之一，嘉市為彰投雲嘉第一個成立動物保護教育園區的城市，同時也第一個推行「寵物友善空間」認證標章，其他積極推行的友善動物政策，市府更將在彌陀路動保園區旁的綠映水漾公園，著手進行「寵物公園」設計案，預計下半年辦理發包。
此外，建設處表示「111年度嘉義市政府飼主責任教育」19日正式開課，由經驗豐富的老師講授，包含「寵物行為講座」、「寵物飲食講座」、「寵物健康講座」等，全程免費參加，名額額滿為止，報名可洽建設處粉專https://www.facebook.com/cycgeab，或撥（05）2226945洽詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言