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嘉市認證10家「寵物友善空間」 毛小孩擁專屬餐具

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠（右四）等人今到貳樓餐廳體驗寵物友善服務。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（右四）等人今到貳樓餐廳體驗寵物友善服務。圖／嘉義市政府提供

打造寵物友善空間，嘉義市政府推出「寵物友善空間」認證標章，今宣布已有貳樓餐廳、冠閣大飯店、愛木村地方文化館等10間加入，提供寵物專用餐具、寵物餐、防汙墊、寵物奔跑空間等，市長黃敏惠說，另在彌陀路動保園區旁的綠映水漾公園，會打造「寵物公園」，預計下半年發包。

建設處表示，10家「寵物友善空間」有貳樓餐廳、米克斯寵物友善餐廳、Nonamelab、冠閣大飯店、培菓寵物店、愛木村地方文化館、Manners Club、兩顆蛋、朱家麻花捲-12號、睦鄰咖啡。

黃敏惠今替貳樓餐廳掛上寵物友善空間的標章，並牽毛孩和來賓進入餐廳體驗，毛小孩依偎坐在旁邊，享受嫩炒雞蛋、飲水；市府解釋，寵物友善服務提供包括可落地寵物專用餐具、寵物飲水、寵物餐、防汙墊、寵物奔跑空間等。

黃敏惠說，城市發展中，動物友善也是重要的指標之一，嘉市為彰投雲嘉第一個成立動物保護教育園區的城市，同時也第一個推行「寵物友善空間」認證標章，其他積極推行的友善動物政策，市府更將在彌陀路動保園區旁的綠映水漾公園，著手進行「寵物公園」設計案，預計下半年辦理發包。

此外，建設處表示「111年度嘉義市政府飼主責任教育」19日正式開課，由經驗豐富的老師講授，包含「寵物行為講座」、「寵物飲食講座」、「寵物健康講座」等，全程免費參加，名額額滿為止，報名可洽建設處粉專https://www.facebook.com/cycgeab，或撥（05）2226945洽詢。

嘉義市長黃敏惠（右二）今到貳樓餐廳門口掛上寵物友善服務的標章。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（右二）今到貳樓餐廳門口掛上寵物友善服務的標章。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府推出「寵物友善空間」認證標章，已有貳樓餐廳等10間加入。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府推出「寵物友善空間」認證標章，已有貳樓餐廳等10間加入。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府推出「寵物友善空間」認證標章，已有貳樓餐廳等10間加入。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府推出「寵物友善空間」認證標章，已有貳樓餐廳等10間加入。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（中）等人今到貳樓餐廳體驗寵物友善服務。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（中）等人今到貳樓餐廳體驗寵物友善服務。圖／嘉義市政府提供

寵物 黃敏惠 餐具

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