台塑又送大紅包來了 貧困學生爭取獎學金自付補習費

台塑企業辦理「王詹樣基金會-麥寮、台西鄉子弟獎助學金」已18年，凡設籍在麥寮、台西鄉的高中及大學學生都可申請，今年在6月14、15日到雲林縣麥寮鄉、台西鄉各村發放，共有1293人通過申請。

今天來幫小孩領獎的林媽媽表示，家中經濟狀況不佳，被政府列為低收入戶，常因工作忙無法幫小孩準備早餐，幸好小孩讀國小時有台塑提供營養早餐；升高中後，小孩也認真讀書，領取台塑獎學金自付補習費，孩子也很爭氣，升高中後每年都通過審核，獎狀列滿書櫃上，以他為傲。

麥寮鄉村長表示，感謝台塑企業提供獎助學金，不僅鼓勵學生努力向學，更減輕低收、中低收家庭經濟負擔，除了獎學金，還有愛心營養早餐、學校校舍捐建等，甚至畢業後可進入台塑就業，自求學階段到出社會都有台塑企業扶持，希望未來持續維持廠鄉一家親的良好互動。