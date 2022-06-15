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台塑又送大紅包來了 貧困學生爭取獎學金自付補習費

聯合報／ 記者黃于凡蔡維斌／雲林即時報導
台塑企業辦理王詹樣基金會-麥寮、台西鄉子弟獎助學金，今年有1293人通過申請。記者黃于凡／翻攝
台塑企業辦理王詹樣基金會-麥寮、台西鄉子弟獎助學金，今年有1293人通過申請。記者黃于凡／翻攝

台塑企業辦理「王詹樣基金會-麥寮、台西鄉子弟獎助學金」已18年，凡設籍在麥寮、台西鄉的高中及大學學生都可申請，今年在6月14、15日到雲林縣麥寮鄉、台西鄉各村發放，共有1293人通過申請。

今天來幫小孩領獎的林媽媽表示，家中經濟狀況不佳，被政府列為低收入戶，常因工作忙無法幫小孩準備早餐，幸好小孩讀國小時有台塑提供營養早餐；升高中後，小孩也認真讀書，領取台塑獎學金自付補習費，孩子也很爭氣，升高中後每年都通過審核，獎狀列滿書櫃上，以他為傲。

麥寮鄉村長表示，感謝台塑企業提供獎助學金，不僅鼓勵學生努力向學，更減輕低收、中低收家庭經濟負擔，除了獎學金，還有愛心營養早餐、學校校舍捐建等，甚至畢業後可進入台塑就業，自求學階段到出社會都有台塑企業扶持，希望未來持續維持廠鄉一家親的良好互動。

台塑企業表示，秉持取之社會，用之於社會精神，「王詹樣基金會-麥寮、台西鄉子弟獎助學金」自2004年開辦至今已有2萬2千多人受惠，累計金額達6900多萬元。獎學金嘉惠所有學生，包含低收入戶大學1萬元、高中5千元，中低收入戶大學5千元、高中3千元，一般家庭大學2千5百元、高中1千5百元。

台塑企業辦理王詹樣基金會-麥寮、台西鄉子弟獎助學金，今年有1293人通過申請。記者黃于凡／翻攝
台塑企業辦理王詹樣基金會-麥寮、台西鄉子弟獎助學金，今年有1293人通過申請。記者黃于凡／翻攝

早餐 低收入戶

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