統聯客運新營站將喬遷 下周一全進駐新營轉運站

統聯客運台南新營站將搬家，本月20日起統聯所有國道路線將全部改由約1公里外的新營轉運站上下車，而新營轉運站估計未來每天進出逾500班次台南市公車、國道客運車次，將更深化台南溪北公路客運樞紐功能。

統聯客運新營站原有往返「1611」台北-台南、「1625」台中-台南及「1612」台北-台南（經二高）、「1628」台北-麻豆、佳里、漚汪共4條國道路線，搭乘旅客不少，因站址位處新營復興路上緊鄰新營交流道，平日交通量大，常因壅塞影響停車也成安全隱憂，新營轉運站去年1月啟用後，旅客相對較少的「1612」、「1628」先進駐。另外兩條往台北及台中的國道路線仍在原地。

台南市政府交通局說，經多次協調，統聯客運已同意搬遷新營站，下周一20日後，所有班次全改為新營轉運站搭乘；也就是說，現有往台中、台北這兩條路線也會進駐，現有統聯新營站會撤除。