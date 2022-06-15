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統聯客運新營站將喬遷 下周一全進駐新營轉運站

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
統聯客運台南新營站將喬遷，各路線下周一起全改至新營轉運站上下車。圖 ／台南市政府提供
統聯客運台南新營站將喬遷，各路線下周一起全改至新營轉運站上下車。圖 ／台南市政府提供

統聯客運台南新營站將搬家，本月20日起統聯所有國道路線將全部改由約1公里外的新營轉運站上下車，而新營轉運站估計未來每天進出逾500班次台南市公車、國道客運車次，將更深化台南溪北公路客運樞紐功能。

統聯客運新營站原有往返「1611」台北-台南、「1625」台中-台南及「1612」台北-台南（經二高）、「1628」台北-麻豆、佳里、漚汪共4條國道路線，搭乘旅客不少，因站址位處新營復興路上緊鄰新營交流道，平日交通量大，常因壅塞影響停車也成安全隱憂，新營轉運站去年1月啟用後，旅客相對較少的「1612」、「1628」先進駐。另外兩條往台北及台中的國道路線仍在原地。

台南市政府交通局說，經多次協調，統聯客運已同意搬遷新營站，下周一20日後，所有班次全改為新營轉運站搭乘；也就是說，現有往台中、台北這兩條路線也會進駐，現有統聯新營站會撤除。

目前國道客運業者和欣客運仍維持在新營長榮路三段自購的站址發車，交通局說，未來仍會遊說能一併進駐新營轉運站，但沒時間表。

統聯客運台南新營站將喬遷，各路線下周一起全改至新營轉運站上下車。圖 ／台南市政府提供
統聯客運台南新營站將喬遷，各路線下周一起全改至新營轉運站上下車。圖 ／台南市政府提供

台南 國道客運

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