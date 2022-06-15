嘉市獲配1.5萬快篩 補習班及課照中心21日前嘉工領取

行政院提供公費快篩試劑給補習班及課照中心，嘉義市政府表示，獲配發1萬5000劑，共265間補習班及課照中心能領到，今起發送到22日止，領取地點為嘉義高工，為避免群聚久候及加速領取作業，現場採分流方式辦理，再請業者留意領取時間。

教育處長林立生表示，此次快篩試劑配發對象為招收高中以下學生的補習班、課照中心，嘉市合法立案的補習班且招收高中以下學生的補習班261間，課照中心有4間，配發數量係依照補習班及課照中心系統登錄的學生及教職員工人數規模計算，到22日為止，平日上午9點至下午3點，請業者指派打滿3劑疫苗的人員前往嘉義高工教官室領取。

林立生也說，補習班及課照中心師生上課、上班期間身體不適，有疑似染疫時，就符合使用公費快篩，須自行紀錄，撙節使用，也持續落實相關防疫。