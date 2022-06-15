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確診者喪葬費亂喊價惹議 雲林統一收4萬5000元

中央社／ 雲林縣15日電

COVID-19疫情持續，染疫死亡人數續增，為避免遺體處理費用無統一標準、任業者漫天喊價惹爭議，縣府民政處與雲林縣葬儀商業同業公會研商，認定合理處理費用為4萬5000元。

雲林縣政府民政處今天發布新聞稿表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診往生者必須儘速火化，不僅無法受子女送別祭拜，連親友們也無法見最後一面，造成心中痛苦與遺憾。

然而，近來卻傳出有禮儀業者趁機牟取暴利，光是遺體火化處理就向家屬收取新台幣11萬元高額費用，因此有必要訂定統一收費標準，讓禮儀業者有所遵循，也不致造成民眾質疑。

縣府參考鄰近縣市收費標準，大致落在4萬5000元至5萬5000元間，服務項目包含接體車、接體員、防護裝備、二層屍袋、棺木、火化費、骨灰罐內膽、清潔消毒等費用。

縣府已支應補助確診染疫死亡24小時內火化的火化費及骨灰處理費共8800元，無須家屬額外負擔，因此建議禮儀業者扣除縣府支應的火化費及骨灰處理費後，合宜的收費價格為4萬5000元，若家屬另要求追思儀式或其他服務，則費用另計。

縣府指出，為解決遺體裝入屍袋後家屬無法再見亡者最後一面的遺憾，縣府已進行採購「視窗型屍袋」，讓家屬仍可見到亡者最後一面，採購程序完成後將儘速配發給禮儀社使用。

雲林 COVID-19 疫情

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