疫情未完全降溫 雲縣祭零售市場夜市減免3成租金
雲林縣有3200家零售市場業者及夜市攤商，2年多以來受疫情影響，生意慘淡，有業者透露，今年雖沒有3級警戒，來客數有比去年回升2成左右，但部分民眾還是不敢出門消費或用餐，消費環境尚未完全回溫，盼政府幫忙想辦法，讓大家能生存下去，縣長張麗善今到斗六市的雲林溪商場公告，6至8月減免3成租金。
雲林溪自治會長廖進添說明，攤集區內共有76個攤位，約有50家業者進駐經營，但餐館都因客人選擇外帶居多，內用客及來客數比以往少，大家需要生活也要生存，眼前除了苦撐，也幸有政府補助，多少紓困。
張麗善、副縣長謝淑亞今和斗六市長林聖爵等人，至縣內主要公有零售市場關心營運狀況，隨後向業者公告補助6至8月共3個月3成租金，凡在縣轄各鄉鎮市公所所屬公有零售市場，及列管夜市（斗南中興夜市及古坑夜市）等從業人員，均是補助對象。
林聖爵說，斗六市有東、西市場，中央商場及雲林溪商場等上百家業者，其中3成租金由縣府補助6至8月，公所會吸收其餘7成，實施期間為7至9月，一樣為期3個月，希望幫助業者度過疫情考驗。
張麗善說，全縣32個市場、27個大小夜市的租金減免，都由公所開立租金時自動減免，業者不用再跑一趟流程；針對戶籍設在雲林縣內的各夜市攤販，每攤商祭出1800元紓困金，則由各夜市管委會列冊提報，縣府會按名單匯款入帳。
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