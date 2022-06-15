疫情未完全降溫 雲縣祭零售市場夜市減免3成租金

雲林縣有3200家零售市場業者及夜市攤商，2年多以來受疫情影響，生意慘淡，有業者透露，今年雖沒有3級警戒，來客數有比去年回升2成左右，但部分民眾還是不敢出門消費或用餐，消費環境尚未完全回溫，盼政府幫忙想辦法，讓大家能生存下去，縣長張麗善今到斗六市的雲林溪商場公告，6至8月減免3成租金。

雲林溪自治會長廖進添說明，攤集區內共有76個攤位，約有50家業者進駐經營，但餐館都因客人選擇外帶居多，內用客及來客數比以往少，大家需要生活也要生存，眼前除了苦撐，也幸有政府補助，多少紓困。

張麗善、副縣長謝淑亞今和斗六市長林聖爵等人，至縣內主要公有零售市場關心營運狀況，隨後向業者公告補助6至8月共3個月3成租金，凡在縣轄各鄉鎮市公所所屬公有零售市場，及列管夜市（斗南中興夜市及古坑夜市）等從業人員，均是補助對象。

林聖爵說，斗六市有東、西市場，中央商場及雲林溪商場等上百家業者，其中3成租金由縣府補助6至8月，公所會吸收其餘7成，實施期間為7至9月，一樣為期3個月，希望幫助業者度過疫情考驗。