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2022台南美展得獎名單揭曉 10月15日頒獎

中央社／ 台南15日電

2022台南美展得獎名單今天揭曉，六大類中3人奪得「台南獎」，台南市政府預定10月15日頒獎，得獎作品將於10月14日至11月6日在台南文化中心展出。

台南市政府文化局今天公布2022台南美展得獎名單，「台南獎」3位得獎者，分別是「東方媒材類」蘇毓青，得獎作品「居家」；「攝影類」林彣鴻，得獎作品「浪」；「傳統工藝類」陳一中，得獎作品「純金花．草．鳥．蟲」。

另三類第一名，分別是「西方媒材類」李宜庭，得獎作品「你還好嗎？PATTY」；「書法類」許曉君，得獎作品「蘇軾．密州出獵」；「立體造型類」林澤男，得獎作品「凝望深淵」。

文化局發布新聞稿指出，2022台南美展六大類徵選收件作品總數517件，其中西方媒材類184件、東方媒材類59件、書法類77件、攝影類75件、傳統工藝類52件、立體造型類70件。

各類審查入選，西方媒材類入選56件、東方媒材類入選16件、書法類入選23件、攝影類入選19件、傳統工藝類入選15件、立體造型類入選19件，共計148件，佔總件數28.62%。

台南美展獎金，各類「第一、二、三名」分別是新台幣3萬元、2萬5000元、1萬2000元，其中3名「台南獎」再獲頒典藏費7萬元，得獎作品由台南市政府文化局典藏；另外，優選18名，每名獎金6000元，佳作30名，每名獎金3000元。

台南 文化局

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