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南市幼兒園專屬閱讀平台 3個月累積近2萬筆閱讀紀錄

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局設置幼兒園專屬閱讀平台，今天表揚推動閱讀的優良班級。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局設置幼兒園專屬閱讀平台，今天表揚推動閱讀的優良班級。記者鄭惠仁／攝影

台南市教育局全國首創設置幼兒園專屬閱讀平台「布可小星球」3個多月裡有436個班級使用，累積逾1萬9286筆閱讀紀錄數，平均每班每周有3次以上閱讀活動，市長今天下午表揚推動閱讀的優良班級，並宣布下學年將從公幼延伸至非營利及準公共幼兒園。

黃偉哲表示，南市於今年2月創建「布可小星球」閱讀平台，並開發「小布」及「小可」兩名主角，多個月來每天陪同幼生「閱讀遊世界」，有助於從小培養閱讀興趣，讓每本精選的好書，都能成為啟發幼兒智慧的養分。他鼓勵落實共讀，讓閱讀教育從幼兒園扎根。

教育局長鄭新輝說，幼兒閱讀素養啟蒙自家庭及幼兒園，透過「布可小星球」網頁平台的設計，有系統引導幼教師生共讀200本好書，逐步養成幼生的閱讀動機及理解能力，也為銜接國小教育做好啟蒙教育的基礎。

安平國小校長林泓成表示，藉由布可小星球的閱讀活動，教師以繪本引發幼兒學習動機，讓幼兒累積大量閱讀經驗，不僅享受自由閱讀的樂趣，也將繪本經驗帶入學習中，發展出多元的創作思維。

第3幼兒園園長林貴香分享，班級教師運用不同時段安排共讀時光，幼兒透過聆聽與提問、圖像記錄、學習區分享，漸漸喜歡每次的布可小星球繪本共讀。

入選為閱讀優良班級教有大灣附幼SWEET LOVE袋鼠班、羚羊班及花鹿班、崇學附幼企鵝班、安平附幼寶貝班、安順附幼蘋果班、玉豐附幼、北寮附幼、第3幼兒園蘋果班及葡萄班、第4幼兒園大同分班果凍班、歸仁幼兒園星星班及白雲班等13班，入選為閱讀優良班級，贈送每班小布、小可兄妹的人偶布枕。布可小星球網址 (https:// kread.tn.edu.tw/)。

幼兒園 教育局

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