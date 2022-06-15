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嘉義縣青年創意影展徵件起跑 首獎祭出8萬元獎金
2022青年創新創意影展競賽「最嘉場景action」徵件起跑！嘉義縣政府勞青處上午在縣府舉辦徵件宣傳會，向全國從事影像創作青年下戰帖，來嘉拍攝百工百業，共15個獎項、總獎金共32萬元，首獎獎金就高達8萬元，還享有3千元旅宿優惠券。
本屆影展徵求3到5分鐘紀實片，拍攝主題為百工百業態樣，徵件期間即日起至9月16日止，評出15個包括首獎、銀獎、銅獎、評審團獎、最佳人氣獎、最佳敘事獎等，競賽簡章歡迎到嘉縣勞青處「有青嘉大聲」臉書粉絲專頁查詢。
宣傳會邀請從坎城世界影展，以「老鷹之手」紀錄片抱回三大獎項的導演賴麗君，分享返鄉拍片心得，為還原嘉義牛斗山蓮藕農民的歷史印記，邀請片中職人鄧素玉到現場，與縣長翁章梁一起做蓮藕茶讓來賓品嘗，展現職人純樸；賴麗君說，期待透過青年影展找尋接班人，讓更多人藉影像傳達及感染力，看到「嘉」鄉質樸之美與深厚人文底蘊。
翁章梁表示，第一屆青年影展有很多好手參賽，連評審都誇讚是歷來看過紀錄片競賽水準最高的，給予我們很大的信心繼續辦第二屆，這次總獎金32萬，第一名有8萬，希望吸引全國好手前來切磋，透過影像讓鄉親看見他們勞動的美。
勞青處鼓勵青年創作者，除祭出上萬獎金與住宿券，前20名完成第二階段上傳參賽影片及資料者 還有500元早鳥獎勵禮券，在「有青嘉大聲」臉書粉專分享訊息，就有機會獲得300元起商禮券及精緻好禮。
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