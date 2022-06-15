炎夏來一枝嘉義優鮮旺來冰 縣府媒合春一枝冰棒上市

嘉義縣政府輔導嘉義優鮮業者-旺萊山及打貓果菜生產合作社，媒合知名的春一枝商行冰品業者，以金鑽鳳梨為基底熬煮製成冰棒，打造嘉義旺來冰，即日起在旺萊山門市、誠品門市、春一枝門市、嘉義高鐵站等全台30個據點，以及電商通路全面上市。

縣長翁章梁上午在旺萊山鳳梨文化園區，與旺萊山、打貓合作社及來賓共同代言宣傳，邀請大家優鮮品嘗酸酸甜甜的果香、吃得到鳳梨果肉的嘉義旺來冰。

縣府以「嘉義優鮮」創新品牌行銷，帶領農漁畜產業成長轉型，提升產業競爭力，縣府首次邀產地、加工與冰品業者合作聯名開發冰棒，由打貓合作社和旺萊山負責原物料採購及加工，攜手冰品業者春一枝製作天然無添加、最清爽美味的金鑽鳳梨冰棒。

聯名冰棒預計採購30公噸嘉義金鑽鳳梨，年銷量上看10萬枝，將金鑽鳳梨開發成冰品，延長賞味期，讓消費者一年四季都可品味嘉義優鮮的美好口感。

翁章梁說，嘉縣是金鑽鳳梨故鄉，目前正值盛產，縣府跨界合作，聯名開發枝仔冰，拓展鳳梨的多元行銷管道，將鳳梨加工冷凍後成為食品，不僅延長農產品壽命，更有助於調節鳳梨產銷。炎炎夏日，請消費者踴躍選購枝仔冰，不但能幫忙在地果農，還能清涼消暑，老少都咸宜。