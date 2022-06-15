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挺芒果果農 台南郵局玉井、楠西上收中心今上路
台南愛文芒果上市，台南郵局為協助農民行銷，今天起至7月29日在玉井及楠西成立芒果上收中心服務農民，以快捷郵件寄送，而在郵局各窗口訂購芒果，每銷售一箱就捐款10元至南市私立天主教瑞復益智中心，以行動挺小農作公益。
台南郵局選擇玉井、楠西這兩個點，分別在玉井郵局、楠西區水庫路9號芒果農創玫瑰綠柏園，台南郵局黃良江說，郵局即日起至8月15日止，以快捷專案優惠價格來收寄芒果，本島各縣市間互寄，重量不逾7公斤，每件優惠資費120元，逾7公斤不逾14公斤，每件優惠資費150元，農民可至鄰近郵局交寄。
民眾也今天起至7月30日止，在郵局i郵購網站及台南郵局所轄各郵局窗口訂購在地芒果，台南郵局每銷售一箱就捐款10元至天主教南市瑞復益智中心，也歡迎民眾使用郵政VISA金融卡付款購買。
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