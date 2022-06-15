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南市成功國中線上畢典 老師跳舞改編歌曲留回憶

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市成功國中今天舉辦畢業典禮，採線上方式。圖／成功國中提供
台南市成功國中今天舉辦畢業典禮，採線上方式。圖／成功國中提供

今天台南市許多高國中小都舉辦畢業典禮，多數都採實體但不邀家長、外賓的方式，但也有少數學校採線上畢典，北區成功國中就線上，老師為了不讓學生感到失落，除製作影片並改編流行歌曲，要讓畢業生留下美好回憶。

成功國中今天上午的畢業典禮，採線上舉行，除開放家長及民眾全程在YouTube收看直播，並同步利用GoogleMeet、Padlet等軟體讓畢業生與老師線上互動，留下彼此最珍貴的美好回憶。二年級在校生代表龔予行、三年級畢業生代表沈韻亭，利用線上課程期間在家錄製致詞影片，學生聲情並茂的表現搭配著校園空拍及歷年回顧影像，增添離別的氣氛。

老師梅宗毓指導的三年級人文探索課程《開箱城北》成果，原訂要在校內舉行實體布展導覽解說，因疫情考量下，結合老師毛御? 所指導的世界公民課程內容，以微電影拍攝手法，將學生探訪、踏查九六新村等眷村文化的課程內容呈現在影像中。

音樂老師指導學生改編時下當紅歌曲《玻璃心》歌詞並融入師生互動，「你的課我們一直都在聽，卻還是搞不懂槓桿原理，不明白到底負號放哪裡，總覺得哪裡不太對勁…ＡＢＣ你從來都沒在聽，卻又滔滔不絕出嘴反擊，唧唧復唧唧噠噠的馬蹄，木蘭從軍跟你沒關係…」幽默詼諧的歌詞內容，讓人會心一笑外，影片中展現了在校生能歌善舞的才華。由校長姜宜潔校長與全體教師，以舞蹈表演展現師長的祝福，將成功國中線上畢業典禮帶入了最高潮。

畢業典禮 微電影 直播

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