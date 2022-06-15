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影／雜草叢生這些人得「踩草前行」 國軍出動解困

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林林內鄉湖本至坪頂段產業道路雜草叢生多年，造成當地筍農及健行者必須踩著草前行，安全堪憂，反映多次未見改善怨聲載道。記者陳苡葳／攝影
雲林林內鄉湖本至坪頂段產業道路雜草叢生多年，造成當地筍農及健行者必須踩著草前行，安全堪憂，反映多次未見改善怨聲載道。記者陳苡葳／攝影

5月陸續幾波降雨，讓原本就長滿雜草的雲林林內湖本至坪頂段產業道路更加難行，當地不少筍農反映「路歹行」不好採收，連時常來這的健行者也怨聲載道，雲林縣議員邱世文今與陸軍砲兵部隊測考中心國軍弟兄整理環境，還給民眾一條好走的路。

蔡姓筍農說，林內鄉湖本至坪頂產業道路，沿途種有許多竹筍，每年此時是採收期，過去多次反映道路兩旁雜草叢生，有的高度甚至比成人還高，盼有單位出手協助清除，但都未有下文，農民得冒險在雜草中工作，苦不堪言。

即使今天是平日，仍有不少人到此健行，斗六市民說，他每天都會專程走到這再走回家，看中的是該區空氣新鮮，且是八色鳥生活空間，生態豐富，但道路門面維護不彰且有危險性，稍微扣分。

另一名女健行者則說，以往健行得踩著雜草前行，當地也時常見到一般民眾或農民開車上來，甚至有人車爭道情形，險象環生，今日雜草樹枝終全部清除，總算有條平坦的路可走。

邱世文向國軍弟兄表達感謝，幸有人員協助清理環境，才能在最短時間內快速將危險障礙物移除，地方環境終於煥然一新。

雲林縣議員邱世文今與陸軍砲兵部隊測考中心國軍弟兄一起清除林內鄉湖本至坪頂段產業道路兩側的雜草，還給民眾一條好走的路。記者陳苡葳／攝影
雲林縣議員邱世文今與陸軍砲兵部隊測考中心國軍弟兄一起清除林內鄉湖本至坪頂段產業道路兩側的雜草，還給民眾一條好走的路。記者陳苡葳／攝影
雲林林內鄉湖本至坪頂段產業道路是當地筍農工作，及不少運動、健行者的必經之路。記者陳苡葳／攝影
雲林林內鄉湖本至坪頂段產業道路是當地筍農工作，及不少運動、健行者的必經之路。記者陳苡葳／攝影

農民 國軍 雲林

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