影／雜草叢生這些人得「踩草前行」 國軍出動解困

5月陸續幾波降雨，讓原本就長滿雜草的雲林林內湖本至坪頂段產業道路更加難行，當地不少筍農反映「路歹行」不好採收，連時常來這的健行者也怨聲載道，雲林縣議員邱世文今與陸軍砲兵部隊測考中心國軍弟兄整理環境，還給民眾一條好走的路。

蔡姓筍農說，林內鄉湖本至坪頂產業道路，沿途種有許多竹筍，每年此時是採收期，過去多次反映道路兩旁雜草叢生，有的高度甚至比成人還高，盼有單位出手協助清除，但都未有下文，農民得冒險在雜草中工作，苦不堪言。

即使今天是平日，仍有不少人到此健行，斗六市民說，他每天都會專程走到這再走回家，看中的是該區空氣新鮮，且是八色鳥生活空間，生態豐富，但道路門面維護不彰且有危險性，稍微扣分。

另一名女健行者則說，以往健行得踩著雜草前行，當地也時常見到一般民眾或農民開車上來，甚至有人車爭道情形，險象環生，今日雜草樹枝終全部清除，總算有條平坦的路可走。