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影／夏季限定 竹崎玉觀音高接梨上市5年來量價最優1年

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
夏季限定高經濟珍貴水果、嘉義縣竹崎鄉「玉觀音高接梨」，採收上市，竹崎農會上午在長春農場舉辦行銷活動，今年是5年來量價最優的1年，縣長翁章梁等來賓共同代言。記者魯永明／攝影
夏季限定高經濟珍貴水果、嘉義縣竹崎鄉「玉觀音高接梨」，採收上市，竹崎農會上午在長春農場舉辦行銷活動，今年是5年來量價最優的1年，縣長翁章梁等來賓共同代言。記者魯永明／攝影

夏季限定高經濟珍貴水果、嘉義縣竹崎鄉「玉觀音高接梨」，採收上市，竹崎農會上午在長春農場舉辦行銷活動，今年是5年來量價最優的1年，縣長翁章梁等來賓共同代言，讚譽高接梨鮮甜、多汁、清脆，咬一口消暑透心涼，還是防疫顧肺的好水果。

竹崎獅埜、沙坑、龍山等村栽種高接梨共73公頃，產量1400公噸，產期5月下旬到8月，每年從日本進口優質豐水梨、幸水梨及新興梨等三品種的梨穗嫁接，有得天獨厚充足日照，以及排水良好等優勢地理環境及氣候，梨農厚工不惜成本，施用豆粕等有機質肥料栽培，打響縣府命名的「玉觀音」品牌高接梨。

竹崎農會總幹事林孟怡說，前幾年高接梨接連遭寒害、水傷、曬傷等，減產損失，今年老天賞臉，氣侯雨水夠，質量均優，是5年來最好的1年，碰上疫情，高調行銷，消費者嘗鮮手腳要快。

果農產銷班長鄭茂仁說，物價工資都上漲，連進口日本的梨穗1斤也要1300至1400元，生產成本增加，班員們精進栽培產銷技術，栽培秘訣施用有機質肥料，追肥用過期牛奶、豆漿等，善用套袋防治病蟲害，不使用生長激素，水梨甜度維持在11、12度以上，皮薄多汁，風味獨特，近年技術提升嫁接蜜雪梨-4029、甘露梨等品種，調節市場供需。

翁章梁、農糧署南區分署長羅正宗、縣農會總幹事黃貞瑜、立委陳明文夫人廖素惠及竹崎鄉長曾亮哲等，大讚水梨果肉細緻多汁，口感清脆甜美，有如玉石般晶瑩剔透。訂購方式：可洽竹崎農會，電話：（05）2612123轉201。

夏季限定高經濟珍貴水果、嘉義縣竹崎鄉「玉觀音高接梨」，採收上市，竹崎農會上午在長春農場舉辦行銷活動，今年是5年來量價最優的1年，縣長翁章梁等來賓共同代言。記者魯永明／攝影
夏季限定高經濟珍貴水果、嘉義縣竹崎鄉「玉觀音高接梨」，採收上市，竹崎農會上午在長春農場舉辦行銷活動，今年是5年來量價最優的1年，縣長翁章梁等來賓共同代言。記者魯永明／攝影
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