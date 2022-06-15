台南藏金閣再生家具便宜又具歷史風韻 走進歷史建築

台南市文化局將歷史建築「東山牛肉崎警察官吏派出所」委外經營，現正籌備中，業者一度煩惱如何找到具有歷史風韻又經濟實惠的家具，經利用藏金閣拍賣會來尋寶，競標買下9件，還預告下次拍賣會要再來尋寶。

環保局藏金閣每個月第4周周六上午固定舉行拍賣會，環保局表示，競標者一次買2至3件家具很常見，但上個月的拍賣會，有人買了9件，而且每件的喊價都毫不猶豫，讓人感受到對方勢在必得。經詢問，獲知來競標的男子是盛香珍食品-成偉食品公司的高階人員，因公司承接「東山牛肉崎警察官吏派出所」營運，為找尋適的家具，到藏金閣來尋寶。

環保局表示，這名男士是經由媒體得知環保局有個整修及販售二手家具的藏金閣，或許會有適合放在歷史建築裡的家具要拍賣而來逛逛，當場看到不少具古典風格的家具，認為很適合擺放在歷史建築，標買下古早梳妝檯、檜木衣櫥、檜木長椅、大理石客廳桌椅組、倒吊式菜櫥、斗櫃等共9件，並誇物超所值，比之前買的至少便宜一半，6月份藏金閣拍賣日還要來選購。

「東山區牛肉崎警察官吏派出所」位於東山區水雲里臨山地帶，建於1930年代，2009年依「文化資產保存法」審議登錄為歷史建築。2021年10月完成修復，2022年1月委外招商，盛香珍食品基於企業社會責任，承此歷史建築的營運工作。