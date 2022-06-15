快訊

陳時中「咳起來骨頭會痛」 羅一鈞曝其他確診者情況

華視跑馬燈誤植戰爭、天災引發民眾恐慌 遭NCC裁罰100萬元

中國健康碼變電子鐐銬？河南防維權「被紅碼」事件

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南藏金閣再生家具便宜又具歷史風韻 走進歷史建築

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市藏金閣二手家具除經濟實惠又具歷史風韻。圖／南市環保局提供
台南市藏金閣二手家具除經濟實惠又具歷史風韻。圖／南市環保局提供

台南市文化局將歷史建築「東山牛肉崎警察官吏派出所」委外經營，現正籌備中，業者一度煩惱如何找到具有歷史風韻又經濟實惠的家具，經利用藏金閣拍賣會來尋寶，競標買下9件，還預告下次拍賣會要再來尋寶。

環保局藏金閣每個月第4周周六上午固定舉行拍賣會，環保局表示，競標者一次買2至3件家具很常見，但上個月的拍賣會，有人買了9件，而且每件的喊價都毫不猶豫，讓人感受到對方勢在必得。經詢問，獲知來競標的男子是盛香珍食品-成偉食品公司的高階人員，因公司承接「東山牛肉崎警察官吏派出所」營運，為找尋適的家具，到藏金閣來尋寶。

環保局表示，這名男士是經由媒體得知環保局有個整修及販售二手家具的藏金閣，或許會有適合放在歷史建築裡的家具要拍賣而來逛逛，當場看到不少具古典風格的家具，認為很適合擺放在歷史建築，標買下古早梳妝檯、檜木衣櫥、檜木長椅、大理石客廳桌椅組、倒吊式菜櫥、斗櫃等共9件，並誇物超所值，比之前買的至少便宜一半，6月份藏金閣拍賣日還要來選購。

「東山區牛肉崎警察官吏派出所」位於東山區水雲里臨山地帶，建於1930年代，2009年依「文化資產保存法」審議登錄為歷史建築。2021年10月完成修復，2022年1月委外招商，盛香珍食品基於企業社會責任，承此歷史建築的營運工作。

歷史建築 拍賣會

延伸閱讀

大林鎮長被環保局告偽造文書判無罪 今宣布選縣長

坤輿事廢掩埋場重提試運轉獲准 苗環保局澄清外界質疑

環保杯買飲料7/1折價至少5元 新北籲業者貼標示

高雄多區夜間飄臭屎味 環保局漏夜稽查禍首原來是它

相關新聞

影／夏季限定 竹崎玉觀音高接梨上市5年來量價最優1年

夏季限定高經濟珍貴水果、嘉義縣竹崎鄉「玉觀音高接梨」，採收上市，竹崎農會上午在長春農場舉辦行銷活動，今年是5年來量價最優...

台南藏金閣再生家具便宜又具歷史風韻 走進歷史建築

台南市文化局將歷史建築「東山牛肉崎警察官吏派出所」委外經營，現正籌備中，業者一度煩惱如何找到具有歷史風韻又經濟實惠的家具...

爭取安藤忠雄設計圖書館落腳台南 黃偉哲曝對方有回應

台南市議員林志展今天在議會質詢關切台南市爭取日本建築大師安藤忠雄兒童圖書館進度，市長黃偉哲表示，有很多縣市都在爭取，關鍵...

挺芒果果農 台南郵局玉井、楠西上收中心今上路

台南愛文芒果上市，台南郵局為協助農民行銷，今天起至7月29日在玉井及楠西成立芒果上收中心服務農民，以快捷郵件寄送，而在郵...

影／雜草叢生這些人得「踩草前行」 國軍出動解困

5月陸續幾波降雨，讓原本就長滿雜草的雲林林內湖本至坪頂段產業道路更加難行，當地不少筍農反映「路歹行」不好採收，連時常來這...

警察節辛苦了 台南加油站長送150杯咖啡慰勞員警

今天警察節，中油公司台南前鋒加油站為慰勞員警執勤辛勞，站長方莉莉代表贈送150杯香醇咖啡，祝福波麗士大人警察節快樂，由台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。