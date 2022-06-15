快訊

陳時中「咳起來骨頭會痛」 羅一鈞曝其他確診者情況

華視跑馬燈誤植戰爭、天災引發民眾恐慌 遭NCC裁罰100萬元

中國健康碼變電子鐐銬？河南防維權「被紅碼」事件

台南芒果產量銳減 市府籲消費者預購嘗鮮

中央社／ 台南15日電

台南山區生產的芒果即將進入盛產期，但今年受氣候影響產量銳減，價格同步走揚，台南市農業局啟動多項產銷措施，並公布各單位芒果訂購資訊，呼籲消費者把握機會預購。

台南市政府農業局今天發布新聞稿指出，每年6月下旬至7月為台南芒果盛產期，但今年受異常氣候影響，產量銳減，消費者如果想吃甜度高、香氣濃郁、品質佳的台南芒果，要把握機會預購。

台南市農業局長李建裕表示，為了穩定台南芒果產銷，農業局已啟動多項產銷措施，並預計恢復辦理台南國際芒果節實體活動，同時增加線上及網路行銷，提升台南芒果曝光率及買氣，另為拓展外銷市場，鼓勵民眾及企業多利用「台灣下單 日本取貨」芒果訂購服務。

據台南農產運銷公司初步統計，玉井青果市場近日芒果到貨量不到往年一半，6月上旬的交易均價超過每台斤50元，大約是去年同期的2倍價。

李建裕指出，今年台南芒果預計採收至7月下旬，農業局網站已提供台南農產運銷公司、各相關農會、合作社及青農等單位的芒果訂購資訊，消費者可多利用。

台南 芒果 青農

延伸閱讀

核定了！ 南市高粱及大豆雨害15日起現金救助申請

17家電商平台同步行銷台南農特產品專區 還可超商領貨

南市青割玉米、破布子雨害 今起受理現金救助申請

有害生態海蟾蜍6月14日前須辦妥登記 逾期最高罰250萬

相關新聞

影／夏季限定 竹崎玉觀音高接梨上市5年來量價最優1年

夏季限定高經濟珍貴水果、嘉義縣竹崎鄉「玉觀音高接梨」，採收上市，竹崎農會上午在長春農場舉辦行銷活動，今年是5年來量價最優...

台南藏金閣再生家具便宜又具歷史風韻 走進歷史建築

台南市文化局將歷史建築「東山牛肉崎警察官吏派出所」委外經營，現正籌備中，業者一度煩惱如何找到具有歷史風韻又經濟實惠的家具...

爭取安藤忠雄設計圖書館落腳台南 黃偉哲曝對方有回應

台南市議員林志展今天在議會質詢關切台南市爭取日本建築大師安藤忠雄兒童圖書館進度，市長黃偉哲表示，有很多縣市都在爭取，關鍵...

挺芒果果農 台南郵局玉井、楠西上收中心今上路

台南愛文芒果上市，台南郵局為協助農民行銷，今天起至7月29日在玉井及楠西成立芒果上收中心服務農民，以快捷郵件寄送，而在郵...

影／雜草叢生這些人得「踩草前行」 國軍出動解困

5月陸續幾波降雨，讓原本就長滿雜草的雲林林內湖本至坪頂段產業道路更加難行，當地不少筍農反映「路歹行」不好採收，連時常來這...

警察節辛苦了 台南加油站長送150杯咖啡慰勞員警

今天警察節，中油公司台南前鋒加油站為慰勞員警執勤辛勞，站長方莉莉代表贈送150杯香醇咖啡，祝福波麗士大人警察節快樂，由台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。