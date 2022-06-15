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台南綠議員贈黃偉哲「抗龍介消毒水」謝龍介：選舉動作

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員呂維胤今在議會送給市長黃偉哲「抗龍介消毒水」。記者吳淑玲／攝影
台南市議員呂維胤今在議會送給市長黃偉哲「抗龍介消毒水」。記者吳淑玲／攝影

台南市議員呂維胤今天議會總質詢指，國民黨台南市長參選人謝龍介沒有成為他自詡的政治龍捲風，反倒成了不擇手段的「放毒風」。為守護「綠色執政品質保證」的招牌，贈送市長黃偉哲一罐「抗龍介消毒水」，一同對抗「抹黑之毒」；謝龍介說這是選舉動作，對此不予回應。

呂維胤指出，從立委補選的「200萬斤滯銷文旦丟水庫」的不實謠言；四大公投「吃美豬睪丸會變小」的爭議說；到現在市長選舉時更造謠「台南捷運總經費從前市長賴清德的7百億飆升到5千億」，一路以來都習慣用散布假訊息、惡意抹黑的選舉手法來影響選情。

呂維胤說，根據4月15日交通局議會專案報告資料，實際情形是中央補助金額約818.97億元、市府分攤金額約581.83億元，捷運經費暴漲7倍之說不僅是空穴來風的惡意指控，更證明他連自身議員分內的功課都沒做足。

呂維胤表示，謝龍介每次胡扯的不實謠言都一再的被大眾拆穿，儼然是造謠龍之介。除了提醒各局處要多加注意惡意指控外，今日贈送黃偉哲市長一罐抗龍介消毒水，協助市長一同對抗「惡意放毒」，還給民眾一個乾淨、民主的選舉。

台南市長 謝龍介

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