警察節感恩有您！ 安平警捐血活動募得6萬毫升熱血

為慶祝今天警察節，台南市警四分局昨天發起捐血活動，吸引員警和民眾響應，7個小時共募得240袋、6萬毫升鮮血。

今年受到疫情衝擊，相關活動都暫緩，許多民眾也因此對捐血怯步，造成近期南部地區血庫大缺血，綜合考量下，台南市警四分局決定「堅持公益」，辦理捐血活動，來疏解血庫之荒，讓象徵正義和保護人民的警察節更具意義。

安平警捐血活動結合6月14日的「世界捐血日」，從上午11點至晚上6點，在碳佐麻里精品燒肉府前店大門口舉行，除了廣邀警察及眷屬來參與活動外，也邀請警友會、義警、民防、志工、社區巡守隊、里鄰長共襄盛舉。