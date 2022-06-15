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警察節感恩有您！ 安平警捐血活動募得6萬毫升熱血

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導
慶祝警察節，台南市警四分局昨舉辦捐血活動，吸引大批民眾熱烈響應。記者黃宣翰／翻攝
慶祝警察節，台南市警四分局昨舉辦捐血活動，吸引大批民眾熱烈響應。記者黃宣翰／翻攝

為慶祝今天警察節，台南市警四分局昨天發起捐血活動，吸引員警和民眾響應，7個小時共募得240袋、6萬毫升鮮血。

今年受到疫情衝擊，相關活動都暫緩，許多民眾也因此對捐血怯步，造成近期南部地區血庫大缺血，綜合考量下，台南市警四分局決定「堅持公益」，辦理捐血活動，來疏解血庫之荒，讓象徵正義和保護人民的警察節更具意義。

安平警捐血活動結合6月14日的「世界捐血日」，從上午11點至晚上6點，在碳佐麻里精品燒肉府前店大門口舉行，除了廣邀警察及眷屬來參與活動外，也邀請警友會、義警、民防、志工、社區巡守隊、里鄰長共襄盛舉。

捐血活動在台南在地企業的支持下，募集了燒肉餐券、豆花兌換券、身體清潔用品及乾拌麵等禮品，贈送給熱心挽袖的民眾。分局長王子雄對於民眾在疫情下發揮愛心熱情響應，做公益慶祝警察節，表達由衷感謝。

慶祝警察節，台南市警四分局警備隊長林仁群，挽袖捐出鮮血。記者黃宣翰／翻攝
慶祝警察節，台南市警四分局警備隊長林仁群，挽袖捐出鮮血。記者黃宣翰／翻攝

捐血 警察 台南

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