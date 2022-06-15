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虎爺過生日 台南祀典興濟宮「乞虎祈福」今年限8尊

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市北區祀典興濟宮迎接虎爺聖誕，7月3日將舉辦「乞虎祈福」和「迷你分靈虎爺回娘家贈黃金活動。記者鄭惠仁／攝影
台南市北區祀典興濟宮迎接虎爺聖誕，7月3日將舉辦「乞虎祈福」和「迷你分靈虎爺回娘家贈黃金活動。記者鄭惠仁／攝影

台南市北區祀典興濟宮迎接虎爺聖誕，7月3日將舉辦「乞虎祈福」和「迷你分靈虎爺回娘家贈黃金活動，正受理報名中，廟方已將愛吃炸雞的虎爺奉請上案桌，為虎爺聖誕暖身。

興濟宮虎爺以造型超萌、愛吃炸雞聞名全台，農曆6月6日是虎爺的聖誕，廟方也舉辦一系列活動。廟方說，一般虎爺被安奉於案桌下，有「下壇元帥」之稱，祀典興濟宮虎爺被安奉在案桌上，飽滿圓潤的下巴，就像貓，雖是神明，卻有著最萌的神情，又傳出最愛吃炸雞，很受信眾喜愛。

廟方於10年前開始舉辦「乞虎祈福」活動，在每年農曆6月6日虎爺聖誕日，準備開光的「迷你虎爺」供信眾擲筊杯乞求，連續3個聖杯即有迎回「迷你虎爺」的資格。「迷你虎爺」神尊數量，都是事先請示虎爺為「限定版」，經統計，迄今被迎走的「迷你虎爺」約85尊。

興濟宮於7月3日周日，舉辦「分靈迷你虎爺」回娘家活動，讓迷你虎爺「大會師」相見歡，廟方將打造專屬於「迷你虎爺」穿的「黃金戰甲」回贈，需事先報名，截止時間至6月22日，目前已有半數近40名被迎走的迷你虎爺信眾報名。報名者若於農曆7月3日當日中午12點之前完成報到，就贈送小虎爺「黃金戰甲」1件。

活動另個重頭戲是「乞虎祈福」，報名信眾依順序擲筊杯，連續3個聖杯即可取得迎回迷你虎爺的權利，今年有8尊虎爺和信眾結緣，至6月30日下午5點截止。分做現場報名及電話報名，為顧及排序性，以現場報名者優先擲筊。

廟方昨安排虎爺上大殿的案桌，這也是祀典興濟宮虎爺聖誕的特色，儀式由董事長吳福春帶領向虎爺上香，稟告即將展開的虎爺祝壽等相關活動。有趣的是，虎爺上案桌後，董事長剛開始擲筊杯，詢問虎爺如此定位是否滿意，都未能獲得聖杯，直到詢問虎爺是否要以炸雞做為供品，才准杯，於是廟方趕緊購買炸雞禮盒祭拜，才完成虎爺上案桌儀式。

台南

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