聽新聞
test
0:00 / 0:00
核定了！ 南市高粱及大豆雨害15日起現金救助申請
5、6月霪雨不斷，台南市高粱、大豆發芽農損嚴重，農委會今晚核定，公告台南市全市(學甲、鹽水區除外)為辦理高粱、後壁區為辦理大豆農業天然災害現金救助及低利貸款地區。
台南市長黃偉哲說，凡符合救助資格農戶，明（15）日至6月24日止，可向土地所在地公所提出申請，低利貸款向各地農漁會或農業金庫申貸。
農業局長李建裕表示，此次公告高粱及大豆災損每公頃救助2萬8000元，申辦時請攜帶身分證、印章、存款簿、土地所有權狀（或土地登記簿謄本），若是承租土地必須檢附有效期間內的「土地委託經營或租賃契約書」。
農業局表示，農民若要申請低利貸款，自公告翌日起10日內，依實際受害情況，向當地區公所申請核發農業天然災害受災證明書，並於證明書核發翌日起15日內，檢附證明書及農業天然災害低利貸款申請暨計畫書，向各地農漁會、或農業金庫提出申請。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言