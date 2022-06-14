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核定了！ 南市高粱及大豆雨害15日起現金救助申請

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市高粱及大豆因連日來雨害受損嚴重，農委會核定15日起現金救助申請。圖 ／台南市政府農業局提供
台南市高粱及大豆因連日來雨害受損嚴重，農委會核定15日起現金救助申請。圖 ／台南市政府農業局提供

5、6月霪雨不斷，台南市高粱、大豆發芽農損嚴重，農委會今晚核定，公告台南市全市(學甲、鹽水區除外)為辦理高粱、後壁區為辦理大豆農業天然災害現金救助及低利貸款地區。

台南市長黃偉哲說，凡符合救助資格農戶，明（15）日至6月24日止，可向土地所在地公所提出申請，低利貸款向各地農漁會或農業金庫申貸。

農業局長李建裕表示，此次公告高粱及大豆災損每公頃救助2萬8000元，申辦時請攜帶身分證、印章、存款簿、土地所有權狀（或土地登記簿謄本），若是承租土地必須檢附有效期間內的「土地委託經營或租賃契約書」。

農業局表示，農民若要申請低利貸款，自公告翌日起10日內，依實際受害情況，向當地區公所申請核發農業天然災害受災證明書，並於證明書核發翌日起15日內，檢附證明書及農業天然災害低利貸款申請暨計畫書，向各地農漁會、或農業金庫提出申請。

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