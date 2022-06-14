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影／湖山水庫「自然溢流」 遊客指定的獨特風景
雲林縣5月進入梅雨季，連續迎來幾波豐沛雨量，湖山水庫蓄水量蓄逾滿水位，上月底開始進行自然溢流，至今日已約2周，今天上午蓄水量仍達100.5％，水流潺潺的自然景觀，吸引不少慕名而至的遊客一覽風光。
湖山水庫滿水位211.5公尺，蓄水量5085萬噸，湖山水庫管理中心主任李炎任表示，前2年雨水不足，前年底到去年5月底幾乎未降雨，去年5月30日湖山水庫達最低水位，蓄水率只有29％，今年雨水則較以往豐沛。
李炎任說，今年2月就降下春雨，4、5月也陸續出現幾波鋒面，累積雨量得以從清水溪引水到水庫蓄存，5月31日達滿水位後開始自然溢流，從目前水情狀況來看，民生用水到年底供水無虞，但民眾仍要有水當思無水之苦，務必在生活中落實節約用水。
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