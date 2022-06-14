影／湖山水庫「自然溢流」 遊客指定的獨特風景

臺南市美術館日前在臉書粉專預告，25日起會有「亞洲的地獄與幽魂」展覽，殭屍照片曝光後，短短兩天內已吸引逾8.4萬人點讚、4.3萬多則留言，外加2萬次分享，不少網友敲碗表示「天哪我一定要去看」、「有開放午夜場嗎」。隔了一天，南美館又在粉專曬出佛經展品「香環咒」的照片，提醒網友莫驚慌害怕，因為「佛經來了！」

2022-06-14 18:54