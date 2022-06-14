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影／劍湖山恐龍逃出樂園 直奔紫南宮求發財金引熱議

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
劍湖山世界異特龍今到南投紫南宮求發財金，沿途吸引民眾圍觀引熱議。圖／劍湖山世界提供
劍湖山世界異特龍今到南投紫南宮求發財金，沿途吸引民眾圍觀引熱議。圖／劍湖山世界提供

劍湖山世界恐龍逃跑了！趁著劍湖山休園期間，恐龍竟直奔紫南宮求發財金，高約3米的異特龍乘坐貨車，從雲林縣古坑鄉一路到南投縣竹山鎮，將近1小時的路程，吸引沿途民眾圍觀，在臉書引發熱議，民眾紛紛對此現象表示新奇。

劍湖山樂園經理張華紋說，異特龍原訂暑假才會推出，但為替民眾祈求「攏」賺大錢，率先至紫南宮求發財金，沒想到在路上被民眾目睹引起熱議，如果在紫南宮沒有捕捉到異特龍蹤影，也可到劍湖山世界一睹恐龍帥氣英姿。

張華紋也說，劍湖山世界今年推出全新「VR Dino飛越恐龍谷」，恐龍谷裡飼養了暴龍、三角龍、偷蛋龍、棘背龍等，此外今年的「古坑鄉民日」來了！凡設籍在古坑，持身分證或戶口名簿加健保卡，即可在7月2、3日入園免費暢玩，也可攜伴1人享299元優惠。

劍湖山世界表示，在6月30日前，大學生、準大生只要出示證件均可享有399元優惠，大家引頸期盼的水樂園將在7月1日開放，6月17至19日限時限量推出「劍湖山水陸早鳥票」只要399元就能水陸一票玩到底，更多活動內容，詳洽劍湖山世界官網。

劍湖山世界異特龍今到南投紫南宮求發財金，沿途吸引民眾圍觀引熱議。圖／劍湖山世界提供
劍湖山世界異特龍今到南投紫南宮求發財金，沿途吸引民眾圍觀引熱議。圖／劍湖山世界提供
劍湖山世界「古坑鄉民日」限時7月2、3日2天，讓古坑鄉民入園免費玩。圖／劍湖山世界提供
劍湖山世界「古坑鄉民日」限時7月2、3日2天，讓古坑鄉民入園免費玩。圖／劍湖山世界提供

劍湖山世界 恐龍 紫南宮

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