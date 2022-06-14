南警慶警察節辦捐血因疫放棄 歸仁團委會接手已辦23場

台南警方慶祝6月15日警察節，原預定今天警察節前夕辦捐血活動，因疫情取消；救國團台南歸仁團委會得知接手舉辦，到下午5點共募得鮮血128袋，數量雖不是很多，但上星期歸仁才舉辦過一場、疫情又嚴重，成效已遠超過捐血中心預期。

歸仁團委會響應支援紓解血荒，去年28場次數全台第一，今年到現在已經辦了23場、募得4000多袋鮮血，場次數量居全台各公民機關團體第一。

歸仁團委會會長蔡慶賢表示，下一場18日小東捐血室、24日在歸仁圓環、25東區裕聖活動中心，只要有血荒就會繼續辦下去，呼籲民眾響應感、謝各界熱心人士贊助。

創會會長郭江海表示，前幾年得知血荒不斷、決定參與發起舉辦捐血活動；原預計每月辦一場，但這兩年有很多單位、社團因疫情捐血者減少，原本敲定與捐血中心舉辦後來又反悔，空出的場次越來越多、就都由他們接手辦下來。