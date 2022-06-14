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賈永婕捐贈高流速輔助呼吸器 守護雲林老小

中央社／ 雲林縣14日電

永婕美少女慈善協會理事長賈永婕日前捐贈6台嬰幼兒專用的高流速輔助呼吸器給台大醫院雲林分院，守護幼童；今天再捐2台成人用的高流速輔助呼吸器給予虎尾院區使用。

賈永婕今天出席捐贈記者會，她認為，是上天給她一個使命感，讓她有能力接收到來自各方的愛心，再由協會採購醫療設備捐贈給醫院，尤其在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐時，醫護人員守在第一線，當然要讓醫護人員有最新、最有效醫療器材幫助更多人，做到善的循環。

台大醫院雲林分院長黃瑞仁表示，為了因應最近洶湧的兒童COVID-19疫情，迫切需要6台嬰幼兒即可使用的高流速輔助呼吸器，提供給加護病房、隔離病房、急診使用，更期待透過這6台嬰幼兒專用高流速輔助呼吸器，守護雲林幼童，降低COVID-19所帶來的威脅。

台大醫院雲林分院小兒部醫師林杏佳說，嬰幼兒專用的高流速輔助呼吸器從28週以上的早產兒呼吸窘迫，到3歲（15公斤以下）嬰幼兒急性哮吼症、急性細支氣管炎皆適用。

根據台大醫院雲林分院統計，自今年5月起，已收治地區確診幼童共66名，其中重症須插管共2名。

林杏佳提到，母親確診導致早產雙胞胎嬰兒須插管，因幼童抵抗力較弱，一旦確診如發生呼吸喘、血氧降低可利用高流速輔助呼吸器維持呼吸穩定，降低惡化成重症的風險。

雲林 COVID-19 賈永婕

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