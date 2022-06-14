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雲林多元處理廚餘「轉廢為寶」 發送肥料共享豐碩成果

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林廚餘變肥料成果豐碩，縣府將廚餘肥料發送給民眾，並讓大家體驗肥料種出美麗花卉，一起分享循環經濟帶來的效益。記者蔡維斌／攝影
雲林廚餘變肥料成果豐碩，縣府將廚餘肥料發送給民眾，並讓大家體驗肥料種出美麗花卉，一起分享循環經濟帶來的效益。記者蔡維斌／攝影

雲林縣推動資源循環利用，除禁止廚餘養豬，更全面推動廚餘去化再利用，爭取在虎尾、二崙、北港設置廚餘脫水設備，口湖鄉也推廣廚餘養黑水虻等政策，今年又率先推出家戶廚餘機補助計畫，今天縣府在虎尾舉辦「轉廢為寶 餘你共享」，將大批廚餘轉化的肥料送給民眾，分享成果。

雲林縣長張麗善說，雲林家戶日產40至45噸廚餘，縣府推動生、熟廚餘分類，經脫水處理送南亞公司肥料廠製成各種肥料，深受農民朋友青睞，至今年5月產製4390公噸（219538包）肥料，免費送給社區、機關學校使用，民眾也可向公所或農會申請，未來將推出「雲溉肥」有機材質品牌，落實循環經濟。

環保局長張喬維指出，除廚餘製成有機質材料，口湖鄉公所更大力推廣黑水虻去化廚餘，黑水虻是環境友善的昆蟲，幼蟲能消化轉換各類廚餘，產生的虻糞是良好的天然土壤改良資材，幾乎整隻黑水虻全身都是寶，許多縣市都來取經。

張喬維說，環保局推動廚餘2.0轉型計畫，和虎尾鎮北溪社區、廉使國小合作，將長青食堂和學校廚餘做出的肥料，提供給社區、學校施肥，種菜收成再供應長青食堂或是校園，安全又降低成本。

張麗善說，今年更率先全國推動家戶購買廚餘機補助政策，除可從源頭減少廚餘，也可減少家中異味，維護居家環境，獲熱烈迴響，第一階段補助經費100萬元已申請完畢，計有485戶獲補助，第二階段加碼補助50萬元將開始受理，預計可補助230戶，預估每年可從源頭減少約500公噸廚餘。

今天「轉廢為寶」分享大批肥料，並讓大家參觀廚餘種出美麗的花和蔬菜，體驗循環經濟之美，縣府也籲請民眾持續落實回收，響應「惜食」養成「吃多少買多少、吃多少煮多少、吃多少點多少」習慣，家中廚餘請瀝乾，減輕後端處理負擔。

雲林廚餘變肥料成果豐碩，縣府將廚餘肥料發送給民眾，一起分享循環經濟帶來的效益。記者蔡維斌／攝影
雲林廚餘變肥料成果豐碩，縣府將廚餘肥料發送給民眾，一起分享循環經濟帶來的效益。記者蔡維斌／攝影
雲林廚餘變肥料成果豐碩，口湖鄉廚餘養黑水虻，吸引許多縣市來取經，展現循環經濟效益。記者蔡維斌／攝影
雲林廚餘變肥料成果豐碩，口湖鄉廚餘養黑水虻，吸引許多縣市來取經，展現循環經濟效益。記者蔡維斌／攝影
雲林廚餘變肥料成果豐碩，縣府將廚餘肥料發送給民眾，一起分享循環經濟帶來的效益。記者蔡維斌／攝影
雲林廚餘變肥料成果豐碩，縣府將廚餘肥料發送給民眾，一起分享循環經濟帶來的效益。記者蔡維斌／攝影
雲林廚餘變肥料成果豐碩，縣府將廚餘肥料發送給民眾，一起分享循環經濟帶來的效益。記者蔡維斌／攝影
雲林廚餘變肥料成果豐碩，縣府將廚餘肥料發送給民眾，一起分享循環經濟帶來的效益。記者蔡維斌／攝影
雲林廚餘變肥料成果豐碩，縣府將廚餘肥料發送給民眾，一起分享循環經濟帶來的效益。記者蔡維斌／攝影
雲林廚餘變肥料成果豐碩，縣府將廚餘肥料發送給民眾，一起分享循環經濟帶來的效益。記者蔡維斌／攝影

廚餘 口湖鄉 雲林

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