嘉市新增科技執法「9大路口」曝光 記得方向燈、讓行人

嘉義市噴水圓環以西的中山路、嘉義火車站前方兩個路口，先後設「科技執法」，警方統計，火車站前違規件數減少近4成，市府為確保交通安全，爭取交通部補助擴大於民生北路與民族路口等9處重要路口增設，取締未打方向燈、沒禮讓行人等違規，預計9月啟用。

市警局交通隊表示，新設9處科技執法路口，包括文化路與民族路口、中興路與北港路口、友愛友忠及北港路的多岔路口、民生北路與民族路口、民生南路與興業西路口、垂楊路與吳鳳路口、中山路與民生北路口、林森西路與國華街口、吳鳳北路與林森西路口。

交通隊解釋，這9處路口取締的種類，經過分析違規樣態、肇事因素決定，幾乎都有汽機車不停讓行人、轉彎或變換車道未使用方向燈；其中友忠、友愛、北港多岔路口，就會取締機車未兩段左轉、左轉車未先駛入內車道、右轉車未先駛出外車道、未使用方向燈。

交通隊指出，噴水圓環以西中山路廊道2020年4月啟用科技執法，取締紅黃線違停、併排違停、公車停靠站違停，違停3分鐘就錄案；去年2月1日啟用火車站前中山路與林森西路口、中山路與中正路口各1套科技執法，取締超速、闖紅燈、汽機車不停讓行人、違規迴轉，上路第1天蒐證205件違規，直到今年1至5月，每日減至平均125件，以超速、闖紅燈最多。

議員蔡文旭認為，轉彎未打方向燈開罰1200元起跳，此若非交通事故主因，用科技執法取締恐大砲打小鳥，應加強宣導即可；交通隊表示，轉彎或變換車道未打方向燈，易造成後方車輛擦撞事故，且發生在路口的車禍占全部件數6成，待9月新設完成會先測試1個月，持續宣導，並非以取締為目的。