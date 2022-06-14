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事業廢棄物處理費飆漲 雲科工蓋焚化爐原因曝光

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林科技工業區大北勢區有一塊5.9公頃環保用地閒置多年未使用。本報資料照
雲林科技工業區大北勢區有一塊5.9公頃環保用地閒置多年未使用。本報資料照

雲林科技工業區大北勢區環保用地興建焚化爐案昨通過環保署初審，不過今天上午地方傳出不同意見，工業局下午接受本報記者電訪回應，此次環境差異分析申請是因應該區廠協會反映，事業廢棄物處理費飆漲且處理量不足，焚化爐在當年設廠時就有納入也通過環評，現在已達可收受量能而興建，未來會優先收受區內，考量其他工業區也有事廢清理需求，才有擴增收受鄰近4縣市的部分，焚化爐興建案整體並未新增或擴大。

工業局說明，透過環境影響評估，確認可收受範圍包括雲林科技工業區內，也希望可處理到周邊縣市工業區所產生的事業廢棄物，讓各區能自主處理事業廢棄物，因此在沒有新增或擴大的前提下，依優先順序收受5縣市工業區的事業廢棄物。

工業局表示，雲林科技工業區在設置時的環評，就已納入該座焚化爐興建計畫，當時即存在在規畫事項中，不過因得達到一定的量與規模才能興建，時至今日區內廠商越來越多，幾近飽和，因此希望這塊閒置多年的環保用地能因應廠商需求，趕緊釋出。

工業局持續找廠商了解相關想法，經蒐集各方意見及考慮當年環評內容，並沒有動到處理量，也沒有新增任何事項，只希望藉由環差申請變更，讓土地能夠釋出，達協助事業廢棄物去化效能。

工業局指出，相關招標條件等事項尚在研議中，焚化爐在環評過程及後續興建等，都得按照相關規定執行，且業者須完成空汙排放抵減、地方民意溝通、環境影響評估等流程，工業局招商後，也會要求業者要按程序進行設廠環評。

雲林科技工業區一塊鄰近汙水處理場的環保用地，將作為焚化爐興建位址。記者陳苡葳／翻攝
雲林科技工業區一塊鄰近汙水處理場的環保用地，將作為焚化爐興建位址。記者陳苡葳／翻攝

環評 廢棄物 焚化爐 雲林

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