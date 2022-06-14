中央、台南市府搶救有成 七股潟湖海岸線不再退縮

台南市政府與中央近3年投入逾3.8億元經費，搶救北門海埔地海岸、七股沙洲及南區黃金海岸等侵蝕嚴重區，迄今皆呈現穩定趨勢；七股潟湖海岸線已更由10多年前每年平均約退縮50公尺，目前不再退縮，展現初步成果。

台南市政府水利局說，台南海岸線長度達69.3公里，起點為八掌溪口，終點為二仁溪口，從北到南為北門、將軍、七股、安南、安平及南區，根據衛星影像分析，至2009年期間，七股潟湖海岸線年平均退縮50公尺，2012至2016年減少為每年6公尺，2016至2022年呈現穩定，海岸線不再退縮。

水利局補充說明，七股潟湖沙洲海岸段在市政府及台江國家公園管理處合作共投入經費約1.5億元辦理沙洲復育工作，施作竹樁、木樁或沙腸袋等定砂防護設施。

針對七股潟湖部份，市府2019年動用第二預備金2300萬元辦理七股潟湖疏濬，疏浚土方達20萬立方公尺，有效減緩潟湖陸化情形。

另外，水利署去年也投入經費4900萬元辦理南區黃金海岸人工養灘15萬立方公尺，沙灘已回復約50公尺寬幅。

目前侵蝕較嚴重區僅剩雙春海岸段，經市府向中央爭取，經濟部水利署已籌編4980萬元辦理雙春海岸養灘工程，今年6月2日開工，預計年底可完成養灘1860公尺、養灘體積7萬立方公尺。