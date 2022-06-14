大林慈濟成立運醫中心 助運動員傷害縮短復原時間

職業運動員歷經傷害需長時間復原，期間也擔心壓縮上場時間失去明星光環，大林慈濟醫院歷時兩年籌備，整合院內各科，成立「高功能運動醫學中心」，縮短傷害復原時間，順利出賽傷勢又不會持續惡化，未來預計推廣到一般民眾。

運醫中心主任陳韋任說，許多職業運動員受傷害後求診，醫師交代長時間靜養，但也恐因此失去出賽舞台。運動員對功能性維護和需求需要高效率，運動醫學專業醫師會想辦法在治療運動員同時，讓他順利出賽但又不會讓傷勢持續惡化。

陳韋任說，運動醫學是整合型醫學，不單只是手術，運醫中心整合院內骨科、神經科、復健科等，發揮良能和資源條件，幫助運動員恢復時間更短、效率更高，而這樣的醫療條件，讓一般人都能享受到就是運動治療最大精神。

運醫中心秉持醫師動、病人不動的「人本醫療」理念，把各科專家聚集在一起，病人來一次就可依據需要處理兩個醫療科以上的問題。醫師、治療師、訓練師可即時進行病情討論、參考影像、病歷，帶給病人最有效率的治療成果。

運醫中心也集合中華隊隨隊醫師、治療師、訓練師，結合專業運動醫學和，提供一般民眾、各級運動選手在運動傷害與運動後疲勞的快速恢復，及個人化健康管理服務，成立前即已為社區民眾提供醫療服務，更曾協助嘉義縣角力選手奪金，

陳韋任指出，運動醫學的起源或精神核心是以肌肉、骨骼、神經相關的損傷、功能性的表現為主，現在逐步延伸鄰近的領域，像健康促進、內科的問題，中心的組成包括，神經科、骨科、復健、中醫、風免等與肌肉和骨骼最相關的科別，延伸出去的有家庭醫學科、職業醫學科、腸胃科、心臟內科、胸腔內科，也都會提供協助。