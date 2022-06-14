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南市成立體育局 橄欖球悍將出任局長：強化競技運動
台南市體育局將於7月1日成立，市長黃偉哲今天宣布體育局長由橄欖球國手出身、現任台南市體育總會秘書長陳良乾擔任，黃偉哲強調，成立體育局為各界期盼，而南市在近年各項國內外重要賽事都有亮眼成績，顯見各項體育政策推動奏效。陳良乾表示，將以「健康市民、永續城市、卓越競技」的使命推動8大施政重點。
黃偉哲表示，體育局成立，不是有些人當官、升職了，而是希望能對體育界做出最大的貢獻，整體的體育成績能更上層樓。他說，體育處變成體育局，一如縣市合併時，為了治安更好，16個警分局維持，希望體現對體育、選手的重視，並落實體育政策與經費預算，讓訓練成果看得出來。
這次巴西聽障奧運會，我國共拿了6面金牌，其中台南拿2金1銀，但聽奧的獎金也比不過全國運動會的冠軍的獎金，這個部分必須從我結束，至少聽奧選手的待遇要能夠提高，這些都是體育局將來成立之後首要的任務之一。
現在國民運動中心在永華，全民運動館一個在安南，一個在新營，另一個由市府花錢，蓋在永康，除此之外還會陸陸續續爭取全民運動館或類全民運動館的設立，這也是體育局將來的重點。他期許接任後的陳局長能以豐富的體育專業，強化體育行政量能，厚植臺南運動發展的實力，為南市的體育運動創造新格局。
陳良乾說，要推動的8大施政重點包含「全力籌辦112年全運會」、「規律運動人口倍增，打造健康永續城市」、「健全基層運動培訓體系，強化競技運動表現」、「加強單項委員會行政效率，擬定體育發展制度」、「提升競技運動及賽會品質」、「提高運動場館經營效益，優化全民運動空間」、「提升運動產業效能」及「深化國際運動交流」，未來體育局將是全國首創結合學校體育及社會體育的體育行政機關，透過學校體育人才無縫接軌至社會體育的培育系統，深耕台南競技實力。
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