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女神出沒！嘉縣路邊吃肉羹 粉絲暴動求巧遇

聯合報／ 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣文化觀光局宣傳竹崎166縣道觀光，與高人氣日籍女星「阿部瑪利亞」合作拍攝宣傳片。文觀局提供
嘉義縣文化觀光局宣傳竹崎166縣道觀光，與高人氣日籍女星「阿部瑪利亞」合作拍攝宣傳片。文觀局提供

嘉義縣文化觀光局宣傳竹崎166縣道觀光，與高人氣日籍女星「阿部瑪利亞」合作拍攝宣傳片，許多粉絲不敢相信自己的眼睛，阿部瑪利亞竟會出現在竹崎的香菇肉羹攤，還在阿拔泉山稜線步道與山友們相互加油打氣，親民模樣令不少網友直呼「求巧遇」，意外掀起一番熱議。

文觀局長許有仁說，阿部瑪利亞來台灣主持節目後人氣爆紅，清新甜美的氣質擄獲一票鐵粉心，個人YouTube頻道訂閱數更有26萬，這次邀請阿部瑪利亞來竹崎鄉拍攝宣傳影片，希望透過她的網路高人氣創造話題、帶動觀光。

平常忙於工作的阿部瑪利亞，鮮少親近大自然，這次收到文觀局邀約，走訪「阿拔泉步道」跟開箱年底即將開園的「觀音瀑布」，她說，兩條路線都非常挑戰腿力跟耐力。

阿部瑪利亞說，非常開心也很期待來到嘉義，第一次嘗試地道美食香菇肉羹和炒麵親民價格也讓她直呼「太誇張」，覺得非常的新奇也很驚訝，「這真的是很道地的台灣早餐」。許有仁介紹，竹崎還有超Q彈的手工水晶餃及佛心價銅板紅豆餅，都是當地人非常推薦的在地小吃。

阿部瑪利亞說，想知道她到底能不能挑戰成功？先讓她賣個關子，驗收成果記得鎖定她的YT頻道，影片即將在7月26日上架，也會同步在嘉義縣文化觀光局「慢遊嘉義」YT頻道露出，敬請期待。

平常忙於工作的阿部瑪利亞，鮮少親近大自然，這次收到文觀局邀約，走訪「阿拔泉步道」跟開箱年底即將開園的「觀音瀑布」。文觀局提供
平常忙於工作的阿部瑪利亞，鮮少親近大自然，這次收到文觀局邀約，走訪「阿拔泉步道」跟開箱年底即將開園的「觀音瀑布」。文觀局提供
平常忙於工作的阿部瑪利亞，鮮少親近大自然，這次收到文觀局邀約，走訪「阿拔泉步道」跟開箱年底即將開園的「觀音瀑布」。文觀局提供
平常忙於工作的阿部瑪利亞，鮮少親近大自然，這次收到文觀局邀約，走訪「阿拔泉步道」跟開箱年底即將開園的「觀音瀑布」。文觀局提供

嘉義 觀光局

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