17家電商平台同步行銷台南農特產品專區 還可超商領貨
台南市宣布啟動「台南農產上架電商平台3.0」計畫，串連愛上新鮮等17家電商平台，總計將推出近60項農特產品，今年5月洋香瓜已熱賣2500顆，銷售業績較去年成長4倍，未來將持續透過網路多元行銷，為台南農產創造銷售佳績。
三代經營的麻豆柚農林譽澄到場分享說，找通路對農民是很辛苦的事，有電商合作和協助，農民只要專注把文旦種好。
黃偉哲表示，2019年疫情爆發時，台南市即率先全國媒合農家與電商通路開拓新商機，1個半月創下約500萬元的銷售業績，2020年半年內銷售2千多萬，去年也再創佳績賣出4萬5000份鳳梨及許多農特產品，今年5月洋香瓜更賣出2500顆，南市府積極透過電商平台連結農民與消費者，增加農民銷售收益。
黃偉哲指出，面對中國禁止進口台灣的石斑魚，南市府將會運用多元線上通路，讓國內民眾更加認識台南優質的農特產品，希望藉由網路電商平台，提振農特產品銷售業績，也讓消費者知道台南優質的農特產品。
台南芒果今年減產約5成，價格上漲至少1倍，文旦今年白露和中秋節很接近，農民有銷售的壓力，黃偉哲說，文旦 80%以上都是內銷為主，未來開拓的外銷市場將以日本、韓國為目標，而今年芒果預估不會有滯銷情形，但南市府未雨綢繆，持續推動電商平台，加緊拓展銷路、擴充平台，確保將來農特產品盛產時銷售平順。
農業局長李建裕指出，今年在電商平台的數量上，從最初的7家、隔年的8家，今年大幅增為17家，並邀請知名藝人到產地旅遊介紹給全國民眾，也與食尚玩家合作推廣，更邀請熱門網紅分享訂購台南農產經驗，並揪團採購，販售的品項也從30項增加至近60項，販售期間自即日起至明年2月，期盼藉由電商平台將台南的農特產行銷到全國。
電商代表之一愛上新鮮的執行長張佑承表示，近2年來消費者轉向購買已完成截切、或拆封即食的冷凍鮮果比例越來越高，目前正針對冷凍鮮果和鮮果飲料的產品進行市場測試，將來可望在「台南農產專區」中，推出屬於台南口味的急速冷凍鮮果盒及鮮果汁，為消費者帶來更便利的產品。
「台南農產上架電商平台3.0」媒合愛上新鮮、有好物、momo購物網、遠傳friDay購物、PChome線上購物、鮮拾Pick Up、Yahoo購物中心、生活市集、蝦皮、愛合購、GOMAJI、松果購物、PayEasy、早安健康嚴選、RE紅包、可購樂、智生活等17家電商。取貨方式除了直送到家外，還可選擇全家及7-11便利商店取貨，大大提升便利性！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言