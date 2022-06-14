聽新聞
test
0:00 / 0:00
「看不見的建設」推進 南市汙水下水道接管率逾2成5
台南市政府水利局表示，南市汙水下水道近一年新增接管約1萬6000戶，最新全市接管率逾25%，未來仍將加緊推動，讓這「看不見的建設」帶動南市蛻變。
水利局柳營區汙水下水道系統東新營分區分支管網與用戶接管工程昨竣工，接管戶數為1522戶，管線長度3.7公里，工程總經費為2.29億元，可將新營區新東里及王公里居民生活污水收集至柳營水資源中心處理。
台南市長黃偉哲說，近三年南市汙水下水道用戶接管率，由19.03%增加至25.31%，近一年來更接管將近1.6萬戶，創下歷年新高，但仍有許多努力空間。
黃偉哲強調，台南要升級為現代化都市，汙染水下水道工程須持續做下去，感謝內政部營建署與民代支持。
水利局表示，柳營汙水下水道系統共分為五期建設(民89至125年)，總經費約57.37億元，設計處理汙水量共為1萬8000CMD(噸/每日)，預計可接管約2萬3555戶，第一期工程完成水資中心興建，第一、二期合計已完成汙水布設管線長度38.65公里及用戶接管1萬269戶，共投入經費約20億元，後續將持續推動西新營及鹽水分區汙水建設。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言