「看不見的建設」推進 南市汙水下水道接管率逾2成5

台南市政府水利局表示，南市汙水下水道近一年新增接管約1萬6000戶，最新全市接管率逾25%，未來仍將加緊推動，讓這「看不見的建設」帶動南市蛻變。

水利局柳營區汙水下水道系統東新營分區分支管網與用戶接管工程昨竣工，接管戶數為1522戶，管線長度3.7公里，工程總經費為2.29億元，可將新營區新東里及王公里居民生活污水收集至柳營水資源中心處理。

台南市長黃偉哲說，近三年南市汙水下水道用戶接管率，由19.03%增加至25.31%，近一年來更接管將近1.6萬戶，創下歷年新高，但仍有許多努力空間。

黃偉哲強調，台南要升級為現代化都市，汙染水下水道工程須持續做下去，感謝內政部營建署與民代支持。