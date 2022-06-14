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南市雨後滅孑大作戰 空拍機來支援

中央社／ 台南14日電

COVID-19疫情當前，梅雨帶來豐沛雨水，又面臨防治登革熱滅孓大作戰。南市環保局今天表示，針對病媒蚊指數陽性率處於高峰區域，出動空拍機快速找尋隱性孳生源。

南市府今天新聞稿表示，國際報導新加坡今年截至5月已有破萬例登革熱案例，警惕市府團隊今年可能會面臨嚴峻登革熱防疫挑戰。市長黃偉哲更提醒，現正全力投入COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫腳步，絕不能讓登革熱打亂。

環保局清淨家園管理科表示，民國108年、109年都曾啟用空拍機快速、大面積找尋隱性孳生源，且地面上巡查無法發現的問題，空拍下輕易現蹤。這次鎖定安南區空拍，短短7分鐘即巡查3.5公頃面積，同樣面積若採2人1組巡查，至少需要1.5到2個小時。

空拍巡查發現到5處空地積水、在多個菜園共發現67個空桶或保龍麗積水。6個裸露未加蓋儲水塔等。之後又派員實地勘查，發現3積水處有陽性孳生源，已依法告發並執行孳清投藥，也由公所輔導住戶或地主改善。

由於有些病媒蚊指數陽性率較高區域為禁航區，環保局近期將提無人機飛行申請，以更有效地找尋隱性孳生源。依環保局統計，6月5日至12日期間加強雨後市區各里環境孳清，各區清潔隊總計動員556人，孳清1197個積水容器，清除798個髒亂點，並預防性投藥923處。

環保局指出，最容易查獲病媒蚊孑孓地方包括，放在戶外容器、盆栽、塑膠袋；空地、菜園則須留意水桶及帆布；隨手丟棄塑膠瓶罐、便當盒、塑膠袋也是破口；工地電梯井、陰溝；不流動水溝及水桶都是要留意地方。建議每週定期巡檢清除積水，水溝以紗網覆蓋隔離，減少環境中病媒蚊孳生。

空拍機 登革熱 病媒蚊

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