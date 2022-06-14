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南美館特展驚悚？ 網友笑稱眾神環伺殭屍壓力才大

中央社／ 台南14日電

台南市美術館2館將推出「亞洲的地獄與幽魂」特展，日前公布的驚悚殭屍照引起熱議，但南美2館位處舊城區，周邊多是老廟和眾神坐鎮，讓網友笑說：「殭屍才是壓力最大的吧」。

台南市美術館和法國凱布朗利博物館（musee duquai Branly-Jacques Chirac,Paris）合作的「亞洲的地獄與幽魂」展，預定6月25日至10月6日在南美2館2樓展覽室E-H展出。

南美館12日在臉書粉絲專頁貼出展覽資訊及清代殭屍照等，引來大批網友關注，連台南市長黃偉哲也留言「點進去有點不知所措」，網友更說：「買門票是否送糯米」、「門票要不要做成符咒的樣子」、「看展後直接去收驚」。

不過，南美2館位處台南府城舊城區，周邊多是明清以降的老廟，供奉各種神明，原址更是日治時期的台南神社，網友說，南美2館根本就是位處在最強結界之中。

網友「勸世仙姑」更發文指出，南美2館直線300公尺範圍內的百年廟宇就有19間。「勸世仙姑」還貼出圖表顯示這19家廟宇的位置，包括五帝廟、三官廟、朝興宮、關帝廳、福安宮、總趕宮、良皇宮、昆沙宮等。

另有人在網路發表南美2館周遭廟宇供奉主神的特色，網友說，重點不是宮廟環伺，而是附近主神都是孔武有力的肌肉棒子，不聽話的殭屍不被打死才怪。

台南文史人士表示，相傳府城抓捕孤魂野鬼的廟宇，以中西區東嶽殿、府城隍廟及北區縣城隍廟為主，這3座廟宇也在舊城區周圍，距離南美2館不遠，即使南美2館有「異狀」，也逃不過「專業廟宇」的追捕。

台南市長 美術館

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