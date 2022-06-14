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科學教育再升級！智泰科技捐贈嘉義縣3214套AI軟體

聯合報／ 記者莊祖銘／嘉義即時報導
智泰科技捐贈嘉義縣府各級單位3214套「VisLab-AI圖像辨識軟體」，今由縣長翁章梁（右）代表受贈。圖／嘉縣府提供
智泰科技捐贈嘉義縣府各級單位3214套「VisLab-AI圖像辨識軟體」，今由縣長翁章梁（右）代表受贈。圖／嘉縣府提供

智泰科技公司捐贈嘉義縣150所國高中小和科技教育中心、數位學習專案辦公室及中正大學 3214套「VisLab-AIb像辨識軟體」，協助推展AI人工智慧教育。縣府今日上午舉行捐贈儀式，縣長翁章梁代表接受並回贈感謝狀。

「捐贈是開始，接下來要落地深根」智泰科技公司董事長許志青表示，AI是進入數位時代的基礎教育，過去被認為是高科技，一般人難以接觸；此次捐贈希望透過教育讓學生熟悉AI智慧工具，並將習得的知識及技術，應用在生活創新，全面擴展AI技術的應用領域，讓大家都能享受科技帶來的便利生活。

翁章梁指出，嘉義縣朝農工大縣邁進，匡列教育經費推廣科技教育，期許嘉義縣的科技教育更升級，產業更加科技化及精緻化。在科技方面發展無人機，與人工智慧結合，期待讓學童在求學階段培養基礎科技概念，也向下紮根，培養未來重要人才。

教育處長李美華指出，嘉義縣已成立4所科技中心，也在學校開設人工智慧、程式教育、STEAM、AR/VR等科技課程，讓學生可以透過線上線下虛實課程整合，打好科技領域的基礎；目前更積極籌畫AI影像辨識的應用投入教學現場。

智泰科技捐贈嘉義縣府各級單位3214套「VisLab-AI圖像辨識軟體」，學生現場示範教學圖／嘉縣府提供
智泰科技捐贈嘉義縣府各級單位3214套「VisLab-AI圖像辨識軟體」，學生現場示範教學圖／嘉縣府提供
智泰科技捐贈嘉義縣府各級單位3214套「VisLab-AI圖像辨識軟體」，今由縣長翁章梁（右）代表受贈。圖／嘉縣府提供
智泰科技捐贈嘉義縣府各級單位3214套「VisLab-AI圖像辨識軟體」，今由縣長翁章梁（右）代表受贈。圖／嘉縣府提供

AI 嘉義 翁章梁

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