台南雨後滅孑大作戰 空拍科技尋隱性孳生源

梅雨帶來豐沛雨水，卻也是防治登革熱滅孓大作戰的時刻，台南市環保局出動空拍機快速找尋隱性孳生源，發現儲水塔未加蓋、空地積水等情形，有陽性孳生源開單告發，並請公所轉知民眾改善並加強宣導。

國際媒體報導新加坡今年截至5月，已有破萬例登革熱案例，台南市長黃偉哲表示，此訊息也警惕市府團隊今年可能會面臨嚴峻的登革熱防疫挑戰，市府現正投入新冠肺炎，絕不能讓登革熱打亂，家家戶戶要一起孳清防蚊，保平安健康。

環保局表示，近幾年曾啟用空拍機快速、大面積找尋隱性孳生源，地面上巡查無法發現的問題，此次先鎖定安南區空拍，短短7分鐘即巡查3. 5公頃面積，同樣面積若採2人1組巡查，至少需要1.5到2個小時，除了節省人力且快速又有效率。

空拍巡查發現到5處空地積水，以及在多個菜園發現67個空桶或保龍麗積水、6個裸露未加蓋儲水塔等。經實地勘查，3積水處有陽性孳生源，已依法告發並執行孳清投藥，也請公所輔導住戶或地主改善。但有些病媒蚊指數陽性率較高的區域為禁航區，近期將提無人機飛行申請，以更有效地找尋隱性孳生源。

環保局統計，6月5日至12日期間加強雨後市區各里環境孳清，各區清潔隊總計動員556人，孳清1197個積水容器，清除798個髒亂點，並預防性投藥923處。

環保局提醒，最易查獲病媒蚊孑孓的地方包括戶外的容器、盆栽、塑膠袋，空地、菜園則須留意水桶及帆布，而隨手丟棄的塑膠瓶罐、便當盒、塑膠袋也是破口；另工地的電梯井、陰溝，以及不流動的水溝及水桶都是要留意的地方。建議每週定期巡檢清除積水，水溝以紗網覆蓋隔離，就能減少環境中的病媒蚊孳生。