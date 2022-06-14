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女兒機車練習場撞燈柱 父怒揚言提國賠 台南議員促改善

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員楊中成今在議會質詢機車路考練習場安全。記者吳淑玲／攝影
台南市議員楊中成今在議會質詢機車路考練習場安全。記者吳淑玲／攝影

台南永康區一名女子為機車考照，日前到永康區一處練習場練習，過程中緊張，導致失控撞到一旁燈柱導致受傷。事後女子的爸爸氣憤表示要申請國賠，卻引起網友負面評價，市議員楊中成今在議會質詢時，認為相關設施應該改進，燈柱無法移動至少要包上泡棉等防止再次發生。

台南市議員參選人黃肇輝日前在臉書「黃肇輝-永康番仔火」發文，表示接獲一件陳情案，一位爸爸指稱女兒為了考駕照，到文化路永華路口的機車練習場練習。不過，女兒因為還是生手，加上一時的緊張情緒，導致失控撞上一旁燈柱，因此不幸受傷。

黃肇輝說，當時這位爸爸是很生氣，也表示將申請國賠，希望場地做好管理，增加防護措施。他到現場查看結果，練習場的四角都有一根太陽能燈柱，若一不慎，尤其是練習者都是還未考上駕照的新手，一時緊張爆衝，發生意外的情況還是可能會發生。

但該則貼文引起大量網友回應，網友對國賠多不表認同，認為「以後出事都申請國賠就對了」、「他女兒可以不要去考駕照嗎？其他用路人危險了啊」、「國賠通過之後，隔天就開始排隊撞柱」、「你的小孩很乖，一定是燈柱跑來撞你女兒啦」。

黃肇輝說他貼文後和當事人也沒想到網友是這種反應，但整起事件「民眾受傷是事實，場地有危險也是事實」，國賠是人民的權利，不過事後詢問公所說陳情人並沒有再送件，管理的永康區公所也允諾改善，整件事是正面好的結局。

黃肇輝在臉書「黃肇輝-永康番仔火」發文，指有民眾到文化路永華路口的機車練習場練習不慎撞到太陽路燈柱受傷。圖／取自黃肇輝臉書
黃肇輝在臉書「黃肇輝-永康番仔火」發文，指有民眾到文化路永華路口的機車練習場練習不慎撞到太陽路燈柱受傷。圖／取自黃肇輝臉書
台南市議員楊中成今在議會質詢機車路考練習場安全。記者吳淑玲／攝影
台南市議員楊中成今在議會質詢機車路考練習場安全。記者吳淑玲／攝影

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