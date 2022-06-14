女兒機車練習場撞燈柱 父怒揚言提國賠 台南議員促改善

台南永康區一名女子為機車考照，日前到永康區一處練習場練習，過程中緊張，導致失控撞到一旁燈柱導致受傷。事後女子的爸爸氣憤表示要申請國賠，卻引起網友負面評價，市議員楊中成今在議會質詢時，認為相關設施應該改進，燈柱無法移動至少要包上泡棉等防止再次發生。

台南市議員參選人黃肇輝日前在臉書「黃肇輝-永康番仔火」發文，表示接獲一件陳情案，一位爸爸指稱女兒為了考駕照，到文化路永華路口的機車練習場練習。不過，女兒因為還是生手，加上一時的緊張情緒，導致失控撞上一旁燈柱，因此不幸受傷。

黃肇輝說，當時這位爸爸是很生氣，也表示將申請國賠，希望場地做好管理，增加防護措施。他到現場查看結果，練習場的四角都有一根太陽能燈柱，若一不慎，尤其是練習者都是還未考上駕照的新手，一時緊張爆衝，發生意外的情況還是可能會發生。

但該則貼文引起大量網友回應，網友對國賠多不表認同，認為「以後出事都申請國賠就對了」、「他女兒可以不要去考駕照嗎？其他用路人危險了啊」、「國賠通過之後，隔天就開始排隊撞柱」、「你的小孩很乖，一定是燈柱跑來撞你女兒啦」。