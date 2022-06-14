防陸蟹被路殺 台南社大讓蟹媽媽平安過馬路生產

台南市鹽水溪下游感潮帶岸邊每到6至11月是凶狠圓軸蟹的繁殖期，7、8月是質高峰，台南社區大學「生態調查兵團-公民科學家」發起護蟹防路殺行動，號召志工參與，讓蟹媽媽平安過路，順利生產。

台南社大表示，6到11月是凶狠圓軸蟹的繁殖季，也造成台南沿海與河岸道路常會出現比平常更多的路殺屍體。目前台江國家公園對曾文溪河岸，青草崙夢幻湖及周緣海岸林做了許多的護蟹工作，幫助陸蟹媽媽安全生產。台南社大則以較少被關注的鹽水溪河岸機車便道為範圍，做護蟹及路殺的紀錄，學員除於遷徙路段安排勸導志工提醒機車騎士降速，也透過畚箕等工具護送陸蟹上堤岸，並拍下被路殺的陸蟹照片，上傳到路殺社平台，希望可以補充全台百大陸殺熱點路段及改善地圖的資料，未來透過導航地圖的合作，提醒用路人注意。

老師莊孟憲說，兇狠圓軸蟹抱幼卵遷徙到海裡產卵的現象，被稱為「降海釋幼」，遷徙時間約在繁殖季節的新月及月圓後一周，生產路程充滿危機，常會遭車輛路殺，除了凶狠圓軸蟹外，也會有陸寄居蟹、蛙類、蛇類等動物被路殺。他也呼籲政府在遷徙路段適度設置低光害的警示牌及減速帶，提醒用路人行車減速避讓，也降低陸蟹及其他野生小動物被路殺的危險。

林姓學員說，上過公民學家的課後，騎單車經過河岸邊都會注意路上的狀況，除了注意安全外，也會留意有沒有路殺的動物，前幾天就在路上遇到被車輛輾過的斑龜，雖然會遺憾，但還是會用手機把路殺動物拍下來上傳至路殺社平台，希望盡己之力減少遺憾發生。

台南社大表示，成立公民科學家社群，是希望藉由調查技術及生態觀察知能的培力，培養關心環境生態、且有科學素養的專業志工，長期在第一線記錄，提供資料數據給專業者或政府做分析及政策的判斷，並培養有環境倫理的公民。