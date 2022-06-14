Uber Eats平台今起也能買到台南傳統市場商品

疫情造成傳統市場的業績下降，台南市政府推動市場與外送平台合作，讓民眾不必出門就能線上逛菜市場，市長黃偉哲與Uber Eats業務副總吉慶今天共同宣布，打開Uber Eats的APP，就能購買台南市東區虎尾寮市場及中西區東菜市的生鮮雜貨，並有專人宅配到家，非常便利。

慶祝平台合作，也有相關優惠，市府經濟發展局局長陳凱凌表示，虎尾寮市場與東菜市兩間市場，皆有超過10間攤商上線Uber Eats，包含蔬菜、水果、海鮮、雞肉、豬肉和食品雜貨等類別，提供超過370樣商品，尚未使用過 Uber Eats 生鮮外送的新用戶，於6月1日至8月31日期間，只要輸入「台南優傳市」優惠序號，即可獲得兩次單筆訂單滿100元5折優惠，每次最高可折抵150元。

疫情改變了民眾消費的習慣，很多人不想出門，各項餐點、商品都希望能在網上購買，之前市府推出「台南便利送」，結合傳統市場與外送平台，以減輕對傳統市場的業績衝擊，成效相當不錯，黃偉哲表示，去年疫情期間推出，但因為反應很好，即使疫情後來平穩，服務仍沒有打烊，可以看出疫情確實改變民眾的消費習慣。

黃偉哲一早前往虎尾寮市場，與攤商親切打招呼之外，也當場試用平台線上逛市場。虎尾寮市場自治會會長林子佳及東菜市會長吳明宗表示，近年來受疫情影響，民眾大幅減少至傳統市場購物的情況，感謝南市政府為了解決市場人潮減少的問題，致力媒合市場與 Uber Eats 外送平臺合作，讓攤商可以拓展更多元的銷售管道，也可以把品質最好的商品快速送到消費者手上，未來希望有更多的市場與攤商一起加入外送的行列。