Uber Eats平台今起也能買到台南傳統市場商品
疫情造成傳統市場的業績下降，台南市政府推動市場與外送平台合作，讓民眾不必出門就能線上逛菜市場，市長黃偉哲與Uber Eats業務副總吉慶今天共同宣布，打開Uber Eats的APP，就能購買台南市東區虎尾寮市場及中西區東菜市的生鮮雜貨，並有專人宅配到家，非常便利。
慶祝平台合作，也有相關優惠，市府經濟發展局局長陳凱凌表示，虎尾寮市場與東菜市兩間市場，皆有超過10間攤商上線Uber Eats，包含蔬菜、水果、海鮮、雞肉、豬肉和食品雜貨等類別，提供超過370樣商品，尚未使用過 Uber Eats 生鮮外送的新用戶，於6月1日至8月31日期間，只要輸入「台南優傳市」優惠序號，即可獲得兩次單筆訂單滿100元5折優惠，每次最高可折抵150元。
疫情改變了民眾消費的習慣，很多人不想出門，各項餐點、商品都希望能在網上購買，之前市府推出「台南便利送」，結合傳統市場與外送平台，以減輕對傳統市場的業績衝擊，成效相當不錯，黃偉哲表示，去年疫情期間推出，但因為反應很好，即使疫情後來平穩，服務仍沒有打烊，可以看出疫情確實改變民眾的消費習慣。
黃偉哲一早前往虎尾寮市場，與攤商親切打招呼之外，也當場試用平台線上逛市場。虎尾寮市場自治會會長林子佳及東菜市會長吳明宗表示，近年來受疫情影響，民眾大幅減少至傳統市場購物的情況，感謝南市政府為了解決市場人潮減少的問題，致力媒合市場與 Uber Eats 外送平臺合作，讓攤商可以拓展更多元的銷售管道，也可以把品質最好的商品快速送到消費者手上，未來希望有更多的市場與攤商一起加入外送的行列。
Uber Eats則指出，為滿足疫情期間不斷攀升的生鮮雜貨外送需求，從去年4月份起率先其他業者宣布切入菜市場外送服務，目前已經與台灣總計39間在地知名的傳統市場、600多間攤商結盟，合作市場數量及攤位數占比更為全台最高。繼雙北、桃園、新竹、台中、以及高雄之後，Uber Eats與台南市政府合作，加速推動傳統市場數位轉型。
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