快訊

張晨光陸直播曾被罵哭　低調回台近況曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

確診亡者喪葬費高家屬難為 雲林縣統一收費「4.5萬元」

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣政府與葬儀商業同業公會訂定並公告確診亡者遺體處理費統一收費標準費用為4萬5000元。示意圖／本報資料照
雲林縣政府與葬儀商業同業公會訂定並公告確診亡者遺體處理費統一收費標準費用為4萬5000元。示意圖／本報資料照

確診往生者因須儘速火化，以致親友無法好好送別，留下遺憾，雲林縣政府民政處表示，近來傳出有禮儀業者趁機牟取暴利，遺體處理費收取高昂費用，為此縣府與葬儀商業同業公會共同研商統一收費標準費用4萬5000元。

雲林縣疫情還未完全降溫，民政處長張政國表示，經與雲林縣葬儀商業同業公會討論後認定，應制訂合理處理費用，避免因無統一標準而造成業者漫天喊價，引發與家屬間的爭議。

民政處說明，根據鄰近縣市的服務項目，包括接體車、接體員、防護裝備、二層屍袋、棺木、火化費、骨灰罐內膽、清潔消毒等，費用約在4萬5000元至5萬5000元區間。

雲林縣針對確診染疫死亡24小時內火化的火化費及骨灰處理費共8800元，由縣府全額支應，家屬不用額外負擔，禮儀業者扣除縣府補助的處理費後，合宜收費價格應為4萬5000元，追思儀式或其他服務則另計。

張政國說，縣府已進行視窗型屍袋採購，在遺體臉部部位採用半透明材質的屍袋，採購程序完成後，將儘速配發給禮儀社使用，讓家屬仍可再見亡者最後一面，避免造成遺憾。

雲林 疫情

延伸閱讀

麥電轉型燃氣電廠 路迢迢

親上火線談火化 陳宗彥：相信殯葬業者會兼顧死者尊嚴

斗南幼兒園靖興分班大改造 斗南銀髮健身俱樂部開張

火化之亂仍無新指引 藍黨團轟：拿現成抄很難？

相關新聞

確診亡者喪葬費高家屬難為 雲林縣統一收費「4.5萬元」

確診往生者因須儘速火化，以致親友無法好好送別，留下遺憾，雲林縣政府民政處表示，近來傳出有禮儀業者趁機牟取暴利，遺體處理費...

南美館殭屍展嚇爆？網友神回：周圍19廟 殭屍壓力才大

台南美術館二館即將舉辦的「殭屍展」昨天在網路上引發轟動，眾多網友都被照片上逼真的殭屍嚇到，覺得「太過癮，不看不行」，但是...

防陸蟹被路殺 台南社大讓蟹媽媽平安過馬路生產

台南市鹽水溪下游感潮帶岸邊每到6至11月是凶狠圓軸蟹的繁殖期，7、8月是質高峰，台南社區大學「生態調查兵團-公民科學家」...

Uber Eats平台今起也能買到台南傳統市場商品

疫情造成傳統市場的業績下降，台南市政府推動市場與外送平台合作，讓民眾不必出門就能線上逛菜市場，市長黃偉哲與Uber Ea...

台南最美風景又少一棵？孔廟外老鳳凰木逐漸枯死

鳳凰木是台南府城的代表，全台首學孔廟南門路的入口旁有一棵鳯凰木，2年診斷出罹患褐根病，如今僅剩光禿禿的枝幹，台南市議會議...

台南推出「全台唯一台日合作特製彈跳小丘」小朋友嗨翻

台南市文化局文資處今天發表號稱「全台唯一、可讓小孩玩到翻的彈跳小丘」，地點在新開幕「隆田ChaCha文化資產教育園區」內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。