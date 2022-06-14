確診亡者喪葬費高家屬難為 雲林縣統一收費「4.5萬元」

確診往生者因須儘速火化，以致親友無法好好送別，留下遺憾，雲林縣政府民政處表示，近來傳出有禮儀業者趁機牟取暴利，遺體處理費收取高昂費用，為此縣府與葬儀商業同業公會共同研商統一收費標準費用4萬5000元。

雲林縣疫情還未完全降溫，民政處長張政國表示，經與雲林縣葬儀商業同業公會討論後認定，應制訂合理處理費用，避免因無統一標準而造成業者漫天喊價，引發與家屬間的爭議。

民政處說明，根據鄰近縣市的服務項目，包括接體車、接體員、防護裝備、二層屍袋、棺木、火化費、骨灰罐內膽、清潔消毒等，費用約在4萬5000元至5萬5000元區間。

雲林縣針對確診染疫死亡24小時內火化的火化費及骨灰處理費共8800元，由縣府全額支應，家屬不用額外負擔，禮儀業者扣除縣府補助的處理費後，合宜收費價格應為4萬5000元，追思儀式或其他服務則另計。

張政國說，縣府已進行視窗型屍袋採購，在遺體臉部部位採用半透明材質的屍袋，採購程序完成後，將儘速配發給禮儀社使用，讓家屬仍可再見亡者最後一面，避免造成遺憾。