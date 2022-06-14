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台南最美風景又少一棵？孔廟外老鳳凰木逐漸枯死

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
全台首學孔廟南門路的入口旁有一棵鳯凰木枯死。圖／台南市議會提供
全台首學孔廟南門路的入口旁有一棵鳯凰木枯死。圖／台南市議會提供

鳳凰木是台南府城的代表，全台首學孔廟南門路的入口旁有一棵鳯凰木，2年診斷出罹患褐根病，如今僅剩光禿禿的枝幹，台南市議會議長郭信良今天指出，2年前市府就試圖救這棵老樹，顯然搶救無效，為免枯枝掉落砸傷遊客及行人，建議市府積極處理。

農業局森保科表示，2年前邀專家學者共同診斷，了解樹木病況及採取防治措施，經嘉義大學森林及自然資源學系助理教授詹明勳開挖土壤取樣檢查，發現樹木吸收根系約60％死亡，並出現褐根病病徵，因影響樹木吸收水分功能，樹勢才急速衰弱，已先增加樹木的支撐，已投藥搶救，會再進一步了解。此樹並非列管老樹。

郭信良說，這棵鳳凰樹先前枝繁葉茂，花開滿樹時，和孔廟的紅牆相得益彰，曾是台南一處美麗的風景，2年前地方人士透過邱莉莉議員向市府農業局陳情，認為老樹是活古蹟，希望市府全力搶救，但2年過去了，雖然拆除了旁邊的觀光導覽牌，並加上對樹幹的支撐架，似乎仍救不了這棵老樹。

郭信良強調，鳳凰樹枯死很讓人心疼，但為了維持當地景觀，同時不要因枯枝掉落，影響遊客或旁邊機車道騎士的交通安全，發生憾事，建議市府盡早挑選合適的樹木移植到此處，如此方符合人民的期待，讓市民有感。

國立台灣文學館和日治台南州會間，1棵至少有20年樹齡的鳳凰木，上月中旬也疑似遭怪風吹襲，也令人惋惜。

台南 郭信良 孔廟

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