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台南推出「全台唯一台日合作特製彈跳小丘」小朋友嗨翻

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
「全台唯一」彈跳小丘造型特殊，小朋友玩得不亦樂乎。記者周宗禎／翻攝
「全台唯一」彈跳小丘造型特殊，小朋友玩得不亦樂乎。記者周宗禎／翻攝

台南文化局文資處今天發表號稱「全台唯一、可讓小孩玩到翻的彈跳小丘」，地點在新開幕「隆田ChaCha文化資產教育園區」內；文化局表示，這座白色大型彈跳床由日本製造空運來台，「成為全台最有特色的孩童遊樂設施，消息曝光後也讓園區成為台南最新的私房景點」。

文化局長葉澤山表示，大型彈跳床在日本許多遊樂場所都可見到，例如北海道的彈跳巨蛋、沖繩中城公園，富士縣美術館旁的遊樂場裡也有一座。台灣目前唯一的一座即在隆田ChaCha園區，深受小孩歡迎，許多家長更是一進園區就帶孩子直奔彈跳小丘，家長則在旁邊草皮野餐，是小孩「放電」、大人放鬆的好所在。

園區表示，彈跳小丘是台日團隊別音公司設計的作品，與園區鏡面珊瑚潭公共藝術同為一組，彈跳小丘設計理念是將烏山頭每年灌溉嘉南平原的消耗水量等比例縮小後，轉換彈跳小丘容量，而小朋友在彈跳小丘上玩耍時，可從不同制高點觀賞珊瑚潭公共藝術，除可遊樂也是另一種觀看藝術作品的互動方式，可啟發孩子們對藝術的想像力。

園方表示，確保遊戲及設施維護安全，目前彈跳小丘僅開放身高90到140公分兒童使用，除休園日及天候不佳，每天上午10點至12點及下午1點至5點開放。民眾也可順道至大隆田文化生態園區、水雉生態教育園區、烏山頭水庫、八田與一園區及葫蘆埤等附近景點，安排家庭、親子遊樂的一日遊行程。

「全台唯一」彈跳小丘造型特殊，小朋友玩得不亦樂乎。記者周宗禎／翻攝
「全台唯一」彈跳小丘造型特殊，小朋友玩得不亦樂乎。記者周宗禎／翻攝
「全台唯一」彈跳小丘造型特殊，小朋友玩得不亦樂乎。記者周宗禎／翻攝
「全台唯一」彈跳小丘造型特殊，小朋友玩得不亦樂乎。記者周宗禎／翻攝

文化局 珊瑚 台南

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