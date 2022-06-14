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「便當盒」降落！台南再引進15輛鴻海Model T 年底上路

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市府協助府城客運爭取交通部補助，引進鴻海集團旗下鴻華先進研發的電動巴士「Model T」。圖／台南市府提供
台南市府協助府城客運爭取交通部補助，引進鴻海集團旗下鴻華先進研發的電動巴士「Model T」。圖／台南市府提供

鴻海集團研發製造的電動巴士Model T上月在台南首度上路載客，行駛市區「5路」路線引起熱烈討論，交通局今天再公布，市府協助府城客運爭取交通部補助，已獲核定15輛車，可望年底前上線，將是第1個Model T量產車正式投入商轉的城市。

交通局長王銘德說，交通局積極協助業者爭取交通部補助購買電動公車，年前獲補助30輛車已全數上路。近日府城客運再獲核定補助15輛車，每輛車中央最高補助333.8萬元，台南市依據低碳自治條例，每輛車最高可再加碼150萬元。

王銘德指出，這次府城客運獲核定的15輛電動公車，將採用鴻海集團旗下鴻華先進研發製造的「Model T」，行駛在府城歷史悠久的巷弄中格外吸睛，已成為網民討論話題。日前已掛牌1輛，並在5路路線順利完成試營運，為了測試更多路線，即日起將行駛2路公車，也讓更多市民朋友有機會體驗搭乘。

王銘德強調，目前鴻華先進有數輛 Model T電動公車在各地試運行，台南市將可望成為全國第1個量產車正式投入營運的城市，最快今年底前即可上線加入服務。下半年度市府將持續輔導其他業者申請補助，使電動公車服務範圍可擴及更多業者和路線。

交通局指出，府城客運選用的這批 Model T車輛電池續航力在240公里以上，足以因應彎繞及頻繁停等的市區路線，車內均配備ADAS先進駕駛輔助系統，可偵測前車距離、車道偏移、行車視野盲區及駕駛不當行為等。內裝則導入富當代感的工業設計，結合大片液晶面版顯示螢幕，可望讓公車族有全新體驗。

處長吳俁之表示，這次獲核定的15輛電動公車未來上路後主要配置於市區公車6、11、15路，涵蓋東、南、北、中西、安平、安南、永康、仁德各區，串聯市區車站、醫院、學校、觀光等主要節點。現階段民眾如想嘗鮮，可利用大台南公車網站或APP，在2路公車動態找到車號EAA-788的公車，即為Model T的即時位置，可搶先欣賞或上車體驗。

交通局指出市長黃偉哲致力推動低碳城市，要求公共運輸帶頭示範做到低碳減排。交通局配合國家「2030年市區公車全面電動化」政策，自2020年起原則不再補助公車業者購買柴油車，新購車輛均以電動公車為主，目前全市已有51輛電動公車。

台南市府引進鴻海集團旗下鴻華先進研發的電動巴士「Model T」，獲核定15輛車，可望年底前上線。圖／台南市府提供
台南市府引進鴻海集團旗下鴻華先進研發的電動巴士「Model T」，獲核定15輛車，可望年底前上線。圖／台南市府提供
台南市府引進鴻海集團旗下鴻華研發的電動巴士「Model T」，獲核定15輛車，可望年底前上線，將是第1個Model T量產車正式投入商轉的城市。圖／台南市府提供
台南市府引進鴻海集團旗下鴻華研發的電動巴士「Model T」，獲核定15輛車，可望年底前上線，將是第1個Model T量產車正式投入商轉的城市。圖／台南市府提供

公車 台南 交通部

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