Model T電動巴士完成試營運 台南年底上線15輛

造價新台幣千萬元的Model T電動巴士，已在台南市區5路線完成試營運，府城客運將引進15輛，預定年底前上線，也讓台南成為第一個Model T量產車正式投入商轉的城市。

台南市政府交通局今天發布新聞稿指出，府城客運引進鴻海集團旗下鴻華先進研發的電動巴士ModelT，第1輛車日前已完成5路線試營運，即日起將配置在2路線。

台南市政府協助府城客運爭取交通部補助，已獲核定15輛Model T，預定年底前上線，每輛車中央最高補助新333萬8000元；市府依低碳自治條例，每輛車最高補助再加碼150萬元。

交通局長王銘德指出，預定年底前上線的ModelT，車身簡約富科技感，方方正正造型被公車迷暱稱為「便當盒」。

府城客運選用的Model T，車輛電池續航力逾240公里，足以因應彎繞及頻繁停等的市區路線，車內配備ADAS先進駕駛輔助系統，可偵測前車距離、車道偏移、行車視野盲區及駕駛不當行為等，內裝更導入大片液晶面版顯示螢幕。

台南引進的15輛Model T，未來將配置在6路、11路、15路，涵蓋東區、南區、北區、中西區、安平區、安南區、永康區、仁德區等，串聯車站、醫院、學校、觀光等主要節點。現階段民眾如想嚐鮮，可利用大台南公車網站或APP，在2路公車動態找到車號EAA-788的公車，即為Model T的即時位置，可搶先欣賞或上車體驗。

台南市推動低碳城市，要求公共運輸帶頭示範做到低碳減排。交通局配合國家「2030年市區公車全面電動化」政策，自109年起原則不再補助公車業者購買柴油車，新購車輛均以電動公車為主，目前全市已有51輛電動公車。