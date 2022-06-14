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嘉市「安心上工」名額再增294個 月領最高1萬3

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市政府指出，獲勞動部「安心即時上工計畫」核定294個工作機會，即日起符合資格者可向嘉義就業中心登記。圖為此計畫工作情形。圖／嘉義市政府社會處提供
嘉義市政府指出，獲勞動部「安心即時上工計畫」核定294個工作機會，即日起符合資格者可向嘉義就業中心登記。圖為此計畫工作情形。圖／嘉義市政府社會處提供

疫情嚴峻，勞動部「安心即時上工計畫」再延長實施至明年6月30日，嘉義市政府指出，立即提報用人需求，再獲核定294個工作機會，即日起符合資格者可向嘉義就業中心登記；每人每月最高核給80小時、每月最高計核給1萬3440元

市府社會處表示，2020年「安心即時上工」開辦以來，連同本次獲分配的名額，市府及所屬機關、學校共計提供1724個工作職缺，協助受疫情影響經濟或就業的民眾能夠暫時度過難關。

社會處解釋，「安心即時上工」每月依進用人員實際上工時數，核給工作津貼；目前每小時按168元核給，每月最高核給80小時，最高計核給1萬3440元；只要年滿15歲以上國民、獲准居留之外陸籍配偶或持永久居留證及工作許可之外國人，就可以參加安心即時上工計畫。

社會處也提醒，安心即時上工每人最高的上工時數是960小時，若時數額滿就不能夠再提出申請；有需要的民眾可攜帶身分證、印章向勞動部嘉義就業中心（地址嘉義市興業東路267號、電話05-2240656。

也可到該中心北門就業服務台（地址嘉義市北門街92號、電話05-2783847）辦理登記，或透過線上、郵寄、傳真、email等方式，傳送申請登記表至嘉義就業中心辦理。

市府於收到嘉義就業中心審查符合資格推介名單後，面試媒合上工。相關申請登記表職缺內容可上網查詢或。

嘉義市政府指出，獲勞動部「安心即時上工計畫」核定294個工作機會，即日起符合資格者可向嘉義就業中心登記。圖為此計畫工作情形。圖／嘉義市政府社會處提供
嘉義市政府指出，獲勞動部「安心即時上工計畫」核定294個工作機會，即日起符合資格者可向嘉義就業中心登記。圖為此計畫工作情形。圖／嘉義市政府社會處提供
嘉義市政府指出，獲勞動部「安心即時上工計畫」核定294個工作機會，即日起符合資格者可向嘉義就業中心登記。圖為此計畫工作情形。圖／嘉義市政府社會處提供
嘉義市政府指出，獲勞動部「安心即時上工計畫」核定294個工作機會，即日起符合資格者可向嘉義就業中心登記。圖為此計畫工作情形。圖／嘉義市政府社會處提供

嘉義 勞動部

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