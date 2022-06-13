獨／瀝青廠廢水排農水路 連蛇都死在裡面 農民氣炸抗議

雲林縣莿桐鄉麻園工業區因早期規畫不良，一般水溝與灌溉溝渠相通，日前有工廠疑排廢水，汙染周遭灌溉溝渠，連蛇都死在溝渠內，農民今天集體到工廠門口抗議；工務處表示，會先將工廠對外排水孔堵起來，等工廠提供搭排許可證才會允許排放；工廠則說，請政府函文，會依規定準備文件。

「你看！水溝上面浮著一層黑油，連蛇都被毒死在裡面！」農民們拿出去年12月29日的照片說，已經從今年初陳情到現在，都沒有相關單位願意處理，年初環保局來看一次就不了了之。農民氣憤地說，這邊的人都吃這個米長大，不相信這種水種出來的米，工廠裡面的人敢吃。

農田水利署諮議委員鄭世傑說，莿桐鄉數甲稻田都仰賴這條灌溉渠道，希望工務處能將排水溝與灌溉渠道間的通道封閉，避免工業廢水流入灌溉渠道內，農田一旦受到汙染，即便花很長的時間，都不一定能復原。

縣府工務處表示，麻園工業區早期規畫時，沒有汙水處理觀念，部分工廠在興建時未設置汙水處理系統，且當地排水溝與灌溉溝渠阡陌縱橫，很早之前就已在地底埋下管線相通。

據了解，該條灌溉溝渠在早期不被認定是農水路，屬於一般道路側溝，才會與另一條排水溝相同，解決排水問題，後來因農民經常使用該條水路灌溉，農田水利署將其認定為灌溉溝渠，才會有排水溝與灌溉溝渠相通的奇怪現象。

工務處也說，若將相通管道封閉，恐導致排水溝下游每逢下雨就淹水，不是一個好的解決方法，主要還是工廠要提出合法的排放許可證，或建置汙水處理設備，將早期不夠完備的地方補足才是根本之道。

環保局則說，大連瀝青廠、國鈦瀝青廠均有向環保局申請過簡易排放許可證，可排放一般生活廢水至排水溝，大連瀝青廠核可有效期限至114年11月3日、國鈦瀝青廠核可有效期限至113年8月7日。

環保局也說明，排生活廢水與排汙水不同，生活廢水指的是雨水等未受汙染乾淨的水，汙水指的是受工業汙染的水；汙水本來就不能排放進任何下水道，若未先將汙水處理淨化，就直接排入下水道，將依水汙染防治法處理。

工務處表示，因排水溝與灌溉渠道相通，目前會先將2家瀝青廠對外排水口封閉，等工廠提出搭排許可證再開放排放，搭排許可證每5年要重新申請一次，若業者許可證已過期可再次重新申請。