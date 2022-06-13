農委會今年起辦水稻收入保險 農民反映：BUG多

農委會今年起辦水稻收入保險，但許多農民仍不清楚細節，立委蔡易餘今邀農糧署辦說明會，與嘉義縣各鄉鎮農會和農民座談。會中農民指，農保制度存在很多BUG，建議相關單位採雙軌制，先勿取消補助，推行農保也能更順暢。

農糧署副署長蘇茂祥說明，農保無須繳納保費，由農委會全額補助，理賠基準為各鄉鎮市區平均產量減產超過2成，每公頃可獲理賠1萬8000元；另稻作直接給付取消後，轉由水稻收入保險取代，沒有繳交公糧的農民可選擇加保。

時逢嘉義縣稻作收購期，蘇茂祥說，農民水稻收入保險分基本和加強型，若收購產量減產逾2成，依現行農業收入辦理，基本型給予每公頃1萬8千元理賠金，公糧收購結束期1個月就會公告，會用最合理的方式計算災損問題，

鹿草鄉青農、友酵農場負責人許正寶說，今年農業政策取消部分補助，但改推農業保險存在很多BUG，農民趨之若鶩但「保了又怕受傷害」，憂無法取得理賠，拚命提高產能，如近日陰晴不定，農民不斷補肥，但資金有限相對其他農民無法取得補助。

許正寶在鹿草鄉種稻約23甲，選擇加強型保險，但今年氣候異常，他的稻穀也大量傾倒、出現空包彈。他建議農糧署降低農保門檻，並採「雙軌制」，先不要取消補助，讓農民有基本保障，不致擔驚受怕才更相信政府政策，更有助推廣農業保險。

蔡易餘說，今年春雨下不停，農民噴灑防治病蟲害較麻煩，此次邀農糧署說明，希望健全水稻保險理賠機制，改採較合適的計算方式，若確實超過規定程度，也請農委會立即啟動補助，讓農民對農保有信心。