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台南沙崙綠能示範場域摘金 科學城的建築景觀亮點

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市「沙崙綠能科技示範場域」獲全球卓越建設獎產業建築類金獎。圖／台南市政府提供
台南市「沙崙綠能科技示範場域」獲全球卓越建設獎產業建築類金獎。圖／台南市政府提供

全球卓越建設獎出爐，台南市歸仁區「沙崙綠能科技示範場域」獲產業建築類金獎，是繼巴克禮紀念公園後，再度獲得金獎殊榮，也將成為沙崙智慧綠能科學城的建築景觀亮點。

台南市政府表示，位在沙崙智慧綠能科學城內的沙崙綠能科技示範場域，於2018年12月啟用，面積7.44公頃，扮演連結研發及產業化的重要技術驗證橋樑。

市長黃偉哲說，沙崙綠能科技示範場域興建過程中，台南市政府積極提供協助及支持，包括工務局就建照使照發放、環保局就環境影響差異分析、水利局的場域廢水及生活汙水納管處理排放至汙水下水道，以及由文化局核定通過的「科技伊甸園」公共藝術設置計畫等。

沙崙綠能科技示範場域獲全球卓越建設獎產業建築類金獎，是台南市繼2016年台南副都心公園 (巴克禮紀念公園)後，再度獲金獎殊榮。南市也曾於「全球卓越建設獎」中獲得不少獎項，如2007年巴克禮紀念公園獲銀獎、2013年歷史水景公園湖港打通工程獲銀獎、2015年的南區水交社公61公園闢建工程獲銀獎、2017年耘非凡大樓獲銀獎、2021年河樂廣場及海安路周邊獲銀獎等。

經發局長陳凱凌表示，科學城目前正進行的幾項重大公共工程，包括中研院南部院區第2期工程已於今年3月上梁，以及規畫第3期「量子科技實驗大樓」工程，科技部「資安暨智慧科技研發大樓」第2期工程於5月29日舉行動土典禮，而成大「沙崙醫療服務與創新園區」第1期工程預計年底展開。南科沙崙雙引擎將可為台南增加8萬5千個就業機會，每年貢獻產值破兆元，前景可期。

台南 建築

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